Aug 25 (Infostrada Sports) - Results from the Motorcycling Grand Prix Czech Republic MotoGP on Sunday
1. Marc Marquez (Spain) Honda 42:50.729
2. Dani Pedrosa (Spain) Honda 42:51.042
3. Jorge Lorenzo (Spain) Yamaha 42:53.006
4. Valentino Rossi (Italy) Yamaha 43:00.830
5. Alvaro Bautista (Spain) Honda 43:00.907
6. Stefan Bradl (Germany) Honda 43:10.536
7. Andrea Dovizioso (Italy) Ducati 43:25.744
8. Nicky Hayden (U.S.) Ducati 43:26.083
9. Andrea Iannone (Italy) Ducati 43:41.878
10. Aleix Espargaro (Spain) Aprilia 43:47.121
11. Colin Edwards (U.S.) FTR 43:48.149
12. Michele Pirro (Italy) Ducati 43:56.159
13. Danilo Petrucci (Italy) Ioda 44:03.093
14. Hiroshi Aoyama (Japan) FTR 44:04.229
15. Randy de Puniet (France) Aprilia 44:04.857