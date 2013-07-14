July 14 (Infostrada Sports) - Results from the Motorcycling Grand Prix Germany MotoGP on Sunday
1. Marc Marquez (Spain) Honda 41:14.653
2. Cal Crutchlow (Britain) Yamaha 41:16.212
3. Valentino Rossi (Italy) Yamaha 41:24.273
4. Stefan Bradl (Germany) Honda 41:28.645
5. Alvaro Bautista (Spain) Honda 41:36.428
6. Bradley Smith (Britain) Yamaha 41:39.733
7. Andrea Dovizioso (Italy) Ducati 41:44.680
8. Aleix Espargaro (Spain) Aprilia 41:44.977
9. Nicky Hayden (U.S.) Ducati 42:00.008
10. Michele Pirro (Italy) Ducati 42:01.795
11. Hector Barbera (Spain) FTR 42:02.477
12. Randy de Puniet (France) Aprilia 42:03.176
13. Colin Edwards (U.S.) FTR 42:09.081
14. Danilo Petrucci (Italy) Ioda 42:14.976
15. Claudio Corti (Italy) FTR 42:20.183