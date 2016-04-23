Motor racing-Team by team analysis of Bahrain Grand Prix
April 16 Team by team analysis of Sunday's Bahrain Grand Prix (listed in championship order):
April 23 (Infostrada Sports) - Results from the Motorcycling Grand Prix Spain MotoGP Qualification on Saturday 1. Valentino Rossi (Italy) Yamaha 1:38.736 2. Jorge Lorenzo (Spain) Yamaha 1:38.858 3. Marc Marquez (Spain) Honda 1:38.891 4. Andrea Dovizioso (Italy) Ducati 1:39.580 5. Maverick Vinales (Spain) Suzuki 1:39.581 6. Aleix Espargaro (Spain) Suzuki 1:39.588 7. Dani Pedrosa (Spain) Honda 1:39.678 8. Pol Espargaro (Spain) Yamaha 1:39.720 9. Hector Barbera (Spain) Ducati 1:39.742 10. Cal Crutchlow (Britain) Honda 1:39.881
April 16 Team by team analysis of Sunday's Bahrain Grand Prix (listed in championship order):
* Alonso says he has never raced with less power (Adds Alonso retirement and quotes)