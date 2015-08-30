Aug 30 (Infostrada Sports) - Results from the Motorcycling Grand Prix Great Britain MotoGP on Sunday
1. Valentino Rossi (Italy) Yamaha 46:15.617
2. Danilo Petrucci (Italy) Ducati 46:18.627
3. Andrea Dovizioso (Italy) Ducati 46:19.734
4. Jorge Lorenzo (Spain) Yamaha 46:21.343
5. Dani Pedrosa (Spain) Honda 46:26.749
6. Scott Redding (Britain) Honda 46:41.084
7. Bradley Smith (Britain) Yamaha 46:42.334
8. Andrea Iannone (Italy) Ducati 46:45.010
9. Aleix Espargaro (Spain) Suzuki 46:54.432
10. Alvaro Bautista (Spain) Aprilia 46:57.329
11. Maverick Vinales (Spain) Suzuki 47:00.393
12. Nicky Hayden (U.S.) Honda 47:08.106
13. Hector Barbera (Spain) Ducati 47:26.828
14. Mike Di Meglio (France) Ducati 47:30.909
15. Alex de Angelis (San Marino) ART 47:33.480