Aug 14 Results and standings from the Czech Republic MotoGP on Sunday 1. Casey Stoner (Australia) Honda 43:16.796 2. Andrea Dovizioso (Italy) Honda 43:23.328 3. Marco Simoncelli (Italy) Honda 43:24.588 4. Jorge Lorenzo (Spain) Yamaha 43:25.309 5. Ben Spies (U.S.) Yamaha 43:26.982 6. Valentino Rossi (Italy) Ducati 43:29.428 7. Nicky Hayden (U.S.) Ducati 43:39.833 8. Colin Edwards (U.S.) Yamaha 43:40.985 9. Hiroshi Aoyama (Japan) Honda 43:41.998 10. Hector Barbera (Spain) Ducati 43:53.362 11. Toni Elias (Spain) Honda 43:53.475 12. Randy de Puniet (France) Ducati 43:53.905 13. Loris Capirossi (Italy) Ducati 44:05.707 . Alvaro Bautista (Spain) Suzuki DNF . Karel Abraham (Czech Republic) Ducati DNF

Standings 1. Casey Stoner (Australia) Honda 218 2. Jorge Lorenzo (Spain) Yamaha 186 3. Andrea Dovizioso (Italy) Honda 163 4. Valentino Rossi (Italy) Ducati 118 5. Dani Pedrosa (Spain) Honda 110 6. Ben Spies (U.S.) Yamaha 109 7. Nicky Hayden (U.S.) Ducati 103 8. Marco Simoncelli (Italy) Honda 76 9. Colin Edwards (U.S.) Yamaha 75 10. Hiroshi Aoyama (Japan) Honda 70 11. Hector Barbera (Spain) Ducati 62 12. Karel Abraham (Czech Republic) Ducati 46 13. Toni Elias (Spain) Honda 43 14. Alvaro Bautista (Spain) Suzuki 39 15. Cal Crutchlow (Britain) Yamaha 34 (Compiled by Infostrada Sports; Editing by Mark Meadows; To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)

