June 17 (Infostrada Sports) - Official Moto2 results at the
British Grand Prix on Sunday:
1. Pol Espargaro (Spain) Kalex 38:29.792
2. Scott Redding (Britain) Kalex 38:31.254
3. Marc Marquez (Spain) Suter 38:31.313
4. Andrea Iannone (Italy) Speed up 38:32.643
5. Simone Corsi (Italy) FTR 38:33.595
6. Claudio Corti (Italy) Kalex 38:36.901
7. Bradley Smith (Britain) Tech 3 38:37.419
8. Thomas Luethi (Switzerland) Suter 38:37.461
9. Dominique Aegerter (Switzerland) Suter 38:45.639
10. Mika Kallio (Finland) Kalex 38:49.971
11. Alex de Angelis (San Marino) Suter 38:50.242
12. Toni Elias (Spain) Suter 38:52.809
13. Esteve Rabat (Spain) Kalex 38:52.947
14. Randy Krummenacher (Switzerland) Kalex 38:53.028
15. Ratthapark Wilairot (Thailand) Moriwaki 38:54.299