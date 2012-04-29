April 29 April 29 (Infostrada Sports) - Official
results from the Spain Grand Prix Moto3 race in Jerez on Sunday:
1. Romano Fenati (Italy) Honda 43 minutes 50.885 seconds
2. Luis Salom (Spain) Kalex 44:27.024
3. Sandro Cortese (Germany) KTM 44:27.780
4. Alex Rins (Spain) Honda 44:27.946
5. Alexis Masbou (France) Honda 44:39.921
6. Maverick Vinales (Spain) Honda 44:46.742
7. Alberto Moncayo (Spain) Kalex 44:48.390
8. Niccolo Antonelli (Italy) Honda 44:54.568
9. Hector Faubel (Spain) Kalex 45:06.236
10. Zulfahmi Khairuddin (Malaysia) KTM 45:26.535
11. Alessandro Tonucci (Italy) Honda 1 lap behind
12. Alex Marquez (Spain) Honda 1 lap
13. Ivan Moreno (Spain) Honda 1 lap
14. Alan Techer (France) Honda 1 lap
15. Giulian Pedone (Switzerland) Oral 1 lap
(Editing by Clare Fallon; clare.fallon@thomsonreuters.com;
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