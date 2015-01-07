VENEZUELA'S INFORMATION MINISTER SAYS SUPREME COURT HAS REVOKED CONTROVERSIAL MEASURES ANNULLING OPPOSITION-LED CONGRESS
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OIL FALLS AFTER EIA DATA, BRENT EXTENDS LOSSES, U.S. CRUDE PARES GAINS AFTER RISING $1 EARLIER
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FRANKFURT, April 1 German prosecutors expect the first rulings this year in legal cases resulting from the Volkswagen emissions scandal, Automobilwoche magazine reported on Saturday.