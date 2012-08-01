LONDON, Aug 1 Olympic men's archery individual
last 64 results on Wednesday.
Results Table
1. Bubmin Kim (South Korea) 6 points
2. Robert Elder (Fiji) 4
1. Tarundeep Rai (India) 6
2. Juan Carlos Stevens (Cuba) 5
1. Dan Olaru (Moldova) 6
2. Jacob Linde-Kaminski (U.S.) 5
1. Simon Terry (Britain) 7
2. Yu Ishizu (Japan) 1
1. Brady Ellison (U.S.) 7
2. Mark Javier (Philippines) 1
1. Taylor Worth (Australia) 6
2. Alan Wills (Britain) 5
1. Luis Eduardo Velez (Mexico) 7
2. Milad Vaziri (Iran) 1
1. Dai Xiaoxiang (China) 6
2. Klemen Strajhar (Slovenia) 0
1. Gael Prevost (France) 6
2. Rene Philippe Kouassi (Ivory Coast) 4
1. Thomas Faucheron (France) 6
2. Witthaya Thamwong (Thailand) 0
1. Viktor Ruban (Ukraine) 6
2. Liu Zhaowu (China) 5
1. Chen Yu-Cheng (Taiwan) 6
2. Mauro Nespoli (Italy) 2
1. Rafal Dobrowolski (Poland) 7
2. Daniel Xavier (Brazil) 3
1. Rahul Bannerjee (India) 6
2. Jantsan Gantugs (Mongolia) 0
1. Luis Alvarez (Mexico) 6
2. Yavor Hristov (Bulgaria) 0
1. Oh Jin-Hyek (South Korea) 6
2. Axel Muller (Switzerland) 0
1. Larry Godfrey (Britain) 6
2. Md. Emdadul Haque Milon (Bangladesh) 0
1. Rene Serrano Gutierrez (Mexico) 6
2. Marco Galiazzo (Italy) 2
1. Khairul Anuar Mohamad (Malaysia) 6
2. Chu Sian Cheng (Malaysia) 4
1. Xing Yu (China) 6
2. Camilo Mayr (Germany) 0
1. Jacob Wukie (U.S.) 6
2. Jayanta Talukdar (India) 0
1. Baard Nesteng (Norway) 6
2. Hideki Kikuchi (Japan) 5
1. Dmytro Hrachov (Ukraine) 7
2. Michele Frangilli (Italy) 3
1. Takaharu Furukawa (Japan) 6
2. Lee Kar Wai Calvin (Hong Kong) 4
1. Ahmed El Nemr (Egypt) 6
2. Crispin Duenas (Canada) 2
1. Kuo Cheng-Wei (Taiwan) 6
2. Elias Malave (Venezuela) 5
1. Markiyan Ivashko (Ukraine) 6
2. Elias Cuesta (Spain) 4
1. Myo Aung Nay (Myanmar) 6
2. Romain Girouille (France) 5
1. Rick van der Ven (Netherlands) 6
2. Jeff Henckels (Luxembourg) 2
1. Denis Gankin (Kazakhstan) 6
2. Haziq Kamaruddin (Malaysia) 4
1. Wang Cheng-Pang (Taiwan) 6
2. Daniel Pineda (Colombia) 0
1. Im Dong-Hyun (South Korea) 6
2. Emanuele Guidi (San Marino) 0