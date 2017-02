LONDON, Aug 4 Men's athletics 100m first round results. The top qualifiers were Ryan Bailey of the United States, Justin Gatlin of the United States and Jamaica's Yohan Blake. Results Table Heat 7 1. Dwain Chambers (Britain) 10.02 seconds Q 2. Jimmy Vicaut (France) 10.11 Q

3. Keston Bledman (Trinidad and Tobago) 10.13 Q

4. Warren Fraser (Bahamas) 10.27

5. Miguel Lopez (Puerto Rico) 10.31

6. Gerard Kobeane (Burkina Faso) 10.48

7. Fabrice Coiffic (Mauritius) 10.59

. Kim Collins (St. Kitts and Nevis) DNS

Heat 6 1. Yohan Blake (Jamaica) 10.00 Q

2. Ryota Yamagata (Japan) 10.07 Q

3. Su Bingtian (China) 10.19 Q

4. Antoine Adams (St. Kitts and Nevis) 10.22

5. Peter Emelieze (Nigeria) 10.22

6. Jeremy Bascom (Guyana) 10.31

7. Marek Niit (Estonia) 10.40

8. Azneem Ahmed (Maldives) 10.84

Heat 5 1. Asafa Powell (Jamaica) 10.04 Q

2. Adam Gemili (Britain) 10.11 Q

3. Churandy Martina (Netherlands) 10.20 Q

4. Reza Ghasemi (Iran) 10.31

5. Obinna Metu (Nigeria) 10.35

6. Ramon Gittens (Barbados) 10.35

7. Paul Williams (Grenada) 10.65

8. Devilert Arsene Kimbembe (Congo) 10.94

Heat 4 1. Usain Bolt (Jamaica) 10.09 Q

2. Daniel Bailey (Antigua and Barbuda) 10.12 Q

3. James Dasaolu (Britain) 10.13 Q

4. Amr Ibrahim Mostafa Seoud (Egypt) 10.22

5. Jason Rogers (St. Kitts and Nevis) 10.30

6. Ogho-Oghene Egwero (Nigeria) 10.38

7. Holder Ocante Da Silva (Guinea-Bissau) 10.71

. Idrissa Adam (Cameroon) DNF

Heat 3 1. Ryan Bailey (U.S.) 9.88 Q

2. Ben Youssef Meite (Ivory Coast) 10.06 Q

3. Justyn Warner (Canada) 10.09 Q

4. Kemar Hyman (Cayman Islands) 10.16

5. Suwaibou Sanneh (Gambia) 10.21

6. Rytis Sakalauskas (Lithuania) 10.29

7. Berenger Aymard Bosse (Central African Republic) 10.55

8. Artur Bruno Rojas (Bolivia) 10.65

Heat 2 1. Justin Gatlin (U.S.) 9.97 Q

2. Derrick Atkins (Bahamas) 10.22 Q

3. Rondel Sorrillo (Trinidad and Tobago) 10.23 Q

4. Dariusz Kuc (Poland) 10.24

5. Nilson Andre (Brazil) 10.26

6. Masashi Eriguchi (Japan) 10.30

7. Barakat Mubarak Al-Harthi (Oman) 10.41

8. Fernando Lumain (Indonesia) 10.90

Heat 1 1. Tyson Gay (U.S.) 10.08 Q

2. Richard Thompson (Trinidad and Tobago) 10.14 Q

3. Gerald Phiri (Zambia) 10.16 Q

4. Jaysuma Saidy Ndure (Norway) 10.28

5. Angel David Rodriguez (Spain) 10.34

6. Jurgen Themen (Suriname) 10.53

7. Isidro Montoya (Colombia) 10.54

8. Foo Ee Yeo (Singapore) 10.69

Qualified for Next Round 1. Ryan Bailey (U.S.) 9.88 seconds 2. Justin Gatlin (U.S.) 9.97 3. Yohan Blake (Jamaica) 10.00 4. Dwain Chambers (Britain) 10.02 5. Asafa Powell (Jamaica) 10.04 6. Ben Youssef Meite (Ivory Coast) 10.06 7. Ryota Yamagata (Japan) 10.07 8. Tyson Gay (U.S.) 10.08 9. Justyn Warner (Canada) 10.09 9. Usain Bolt (Jamaica) 10.09 11. Adam Gemili (Britain) 10.11 11. Jimmy Vicaut (France) 10.11 13. Daniel Bailey (Antigua and Barbuda) 10.12 14. Keston Bledman (Trinidad and Tobago) 10.13 14. James Dasaolu (Britain) 10.13 16. Richard Thompson (Trinidad and Tobago) 10.14 17. Kemar Hyman (Cayman Islands) 10.16 17. Gerald Phiri (Zambia) 10.16 19. Su Bingtian (China) 10.19 20. Churandy Martina (Netherlands) 10.20 21. Suwaibou Sanneh (Gambia) 10.21 22. Derrick Atkins (Bahamas) 10.22 26. Rondel Sorrillo (Trinidad and Tobago) 10.23