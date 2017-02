LONDON, Aug 4 Men's athletics 400m first round results.

The fastest qualifiers were Belgium's Jonathan Borlee with 44.43 seconds, Czech Republic's Pavel Maslak with 44.91 and Bahamas' Demetrius Pinder with 44.92.

Results Table Heat 7 1. Kevin Borlee (Belgium) 45.14 seconds Q 2. Martyn Rooney (Britain) 45.36 Q 3. Rabah Yousif (Sudan) 45.46 Q 4. Nery Brenes (Costa Rica) 45.65 5. Erison Hurtault (Dominica) 46.05 6. Marcin Marciniszyn (Poland) 46.35 . Mathieu Gnanligo (Benin) DNF Heat 6 1. Steven Solomon (Australia) 45.18 Q 2. Lalonde Gordon (Trinidad and Tobago) 45.43 Q 3. Conrad Williams (Britain) 46.12 Q 4. Marcell Deak Nagy (Hungary) 46.17 5. Winston George (Guyana) 46.86 6. Sajjad Hashemiahangari (Iran) 47.75 . LaShawn Merritt (U.S.) DNF Heat 5 1. Chris Brown (Bahamas) 45.40 Q 2. Tony McQuay (U.S.) 45.48 Q 3. Nigel Levine (Britain) 45.58 Q 4. Yuzo Kanemaru (Japan) 46.01 5. Janis Leitis (Latvia) 46.41 6. Augusto Stanley (Paraguay) 47.21 . Diego Palomeque (Colombia) DNS Heat 4 1. Demetrius Pinder (Bahamas) 44.92 Q 2. Bryshon Nellum (U.S.) 45.29 Q 3. Yousef Ahmed Masrahi (Saudi Arabia) 45.43 Q 4. Tabarie Henry (Virgin Islands) 45.43 5. Albert Bravo (Venezuela) 45.61 6. Jermaine Gonzales (Jamaica) 46.21 7. Kristijan Efremov (Macedonia FYR) 47.92 8. Zaw Win Thet (Myanmar) 50.07 Heat 3 1. Jonathan Borlee (Belgium) 44.43 Q 2. Pavel Maslak (Czech Republic) 44.91 Q 3. Pavel Trenikhin (Russia) 45.00 Q 4. Dane Hyatt (Jamaica) 45.14 5. Donald Sanford (Israel) 45.71 6. Nelson Stone (Papua New Guinea) 46.71 7. Sergej Zaikov (Kazakhstan) 47.12 8. Ak Hafiy Tajuddin Rositi (Brunei Darussalam) 48.67 Heat 2 1. Kirani James (Grenada) 45.23 Q 2. Ramon Miller (Bahamas) 45.57 Q 3. Liemarvin Bonevacia (Independent Olympic Participant) 45.60 Q 4. Isaac Makwala (Botswana) 45.67 5. Deon Lendore (Trinidad and Tobago) 45.81 6. Daundre Barnaby (Canada) 46.04 7. Bereket Desta (Ethiopia) 47.40 8. Bahaa Al Farra (Palestine) 49.93 Heat 1 1. Luguelin Santos (Dominican Republic) 45.04 Q 2. Oscar Pistorius (South Africa) 45.44 Q 3. Maksim Dyldin (Russia) 45.52 Q 4. Rusheen McDonald (Jamaica) 46.67 5. Vitaliy Butrym (Ukraine) 47.62 . Ahmed Mohamed Al-Merjabi (Oman) DNS . Renny Quow (Trinidad and Tobago) DNS

Qualified for Next Round 1. Jonathan Borlee (Belgium) 44.43 seconds 2. Pavel Maslak (Czech Republic) 44.91 3. Demetrius Pinder (Bahamas) 44.92 4. Pavel Trenikhin (Russia) 45.00 5. Luguelin Santos (Dominican Republic) 45.04 6. Kevin Borlee (Belgium) 45.14 6. Dane Hyatt (Jamaica) 45.14 8. Steven Solomon (Australia) 45.18 9. Kirani James (Grenada) 45.23 10. Bryshon Nellum (U.S.) 45.29 11. Martyn Rooney (Britain) 45.36 12. Chris Brown (Bahamas) 45.40 13. Lalonde Gordon (Trinidad and Tobago) 45.43 13. Tabarie Henry (Virgin Islands) 45.43 13. Yousef Ahmed Masrahi (Saudi Arabia) 45.43 16. Oscar Pistorius (South Africa) 45.44 17. Rabah Yousif (Sudan) 45.46 18. Tony McQuay (U.S.) 45.48 19. Maksim Dyldin (Russia) 45.52 20. Ramon Miller (Bahamas) 45.57 21. Nigel Levine (Britain) 45.58 22. Liemarvin Bonevacia (Independent Olympic Participant) 45.60 23. Albert Bravo (Venezuela) 45.61 31. Conrad Williams (Britain) 46.12