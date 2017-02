LONDON, Aug 7 Men's athletics 110m hurdles first round results.

The top qualifiers were Aries Merritt of the United States with 13.07, Ryan Brathwaite of Barbados with 13.23 and Cuba's Orlando Ortega and Russia's Sergey Shubenkov with 13.26. Results Table Heat 6 1. Andrew Turner (Britain) 13.42 seconds Q 2. Selim Nurudeen (Nigeria) 13.51 Q 3. Gregory Sedoc (Netherlands) 13.52 Q 4. Jackson Quinonez (Spain) 13.76 5. Balazs Baji (Hungary) 13.76 . Shane Brathwaite (Barbados) DNF . Liu Xiang (China) DNF . Artur Noga (Poland) DNF . Moussa Dembele (Senegal) DSQ Heat 5 1. Aries Merritt (U.S.) 13.07 Q 2. Ryan Brathwaite (Barbados) 13.23 Q 3. Xie Wenjun (China) 13.43 Q 4. Emanuele Abate (Italy) 13.46 5. Richard Phillips (Jamaica) 13.47 6. Daniel Kiss (Hungary) 13.62 7. Aleksey Dremin (Russia) 13.75 8. Jeffrey Julmis (Haiti) 13.87 9. Ronald Bennett (Honduras) 14.45 Heat 4 1. Dayron Robles (Cuba) 13.33 Q 2. Lehann Fourie (South Africa) 13.49 Q 3. Jeff Porter (U.S.) 13.53 Q 4. Dimitri Bascou (France) 13.57 5. Greggmar Swift (Barbados) 13.62 6. Alexander John (Germany) 13.67 7. Fawaz Al-Shammari (Kuwait) 14.00 8. Hector Cotto (Puerto Rico) 14.08 9. Ahmad Hazer (Lebanon) 14.82 Heat 3 1. Orlando Ortega (Cuba) 13.26 Q 2. Hansle Parchment (Jamaica) 13.32 Q 3. Konstantin Shabanov (Russia) 13.63 Q 4. Ladji Doucoure (France) 13.67 5. Mikel Thomas (Trinidad and Tobago) 13.74 6. Erik Balnuweit (Germany) 13.77 . Andrew Pozzi (Britain) DNF . Kame Ali (Madagascar) DSQ . Shamar Sands (Bahamas) DSQ

Heat 2 1. Jason Richardson (U.S.) 13.33 Q 2. Lawrence Clarke (Britain) 13.42 Q 3. Maksim Lynsha (Belarus) 13.47 Q 4. Wayne Davis (Trinidad and Tobago) 13.52 5. Andrew Riley (Jamaica) 13.59 6. Joao Carlos Almeida (Portugal) 13.69 7. Rohollah Asgari (Iran) 13.97 8. Ronald Forbes (Cayman Islands) 14.21 . Enrique Llanos (Puerto Rico) DNF

Heat 1 1. Sergey Shubenkov (Russia) 13.26 Q 2. Konstadinos Douvalidis (Greece) 13.40 Q 3. Adrien Deghelt (Belgium) 13.52 Q 4. Garfield Darien (France) 13.54 5. Paulo Villar (Colombia) 13.55 6. Matthias Buehler (Germany) 13.68 7. Shi Dongpeng (China) 13.78 8. David Ilariani (Georgia) 13.90

Qualified for Next Round 1. Aries Merritt (U.S.) 13.07 seconds 2. Ryan Brathwaite (Barbados) 13.23 3. Orlando Ortega (Cuba) 13.26 3. Sergey Shubenkov (Russia) 13.26 5. Hansle Parchment (Jamaica) 13.32 6. Jason Richardson (U.S.) 13.33 6. Dayron Robles (Cuba) 13.33 8. Konstadinos Douvalidis (Greece) 13.40 9. Lawrence Clarke (Britain) 13.42 9. Andrew Turner (Britain) 13.42 11. Xie Wenjun (China) 13.43 12. Emanuele Abate (Italy) 13.46 13. Maksim Lynsha (Belarus) 13.47 13. Richard Phillips (Jamaica) 13.47 15. Lehann Fourie (South Africa) 13.49 16. Selim Nurudeen (Nigeria) 13.51 17. Wayne Davis (Trinidad and Tobago) 13.52 17. Adrien Deghelt (Belgium) 13.52 17. Gregory Sedoc (Netherlands) 13.52 20. Jeff Porter (U.S.) 13.53 21. Garfield Darien (France) 13.54 22. Paulo Villar (Colombia) 13.55 23. Dimitri Bascou (France) 13.57 27. Konstantin Shabanov (Russia) 13.63 (Editing by Roger Atwood)