LONDON, Aug 4 Olympics women's athletics 100m semi-finals results on Saturday. The top qualifiers were Carmelita Jeter of the United States, Jamaica's Shelly-Ann Fraser-Pryce and Jamaica's Veronica Campbell-Brown. Results Table Semifinal 3 1. Blessing Okagbare (Nigeria) 10.92 seconds Q 2. Tianna Madison (U.S.) 10.92 Q 3. Murielle Ahoure (Ivory Coast) 11.01 4. Kerron Stewart (Jamaica) 11.04 5. Myriam Soumare (France) 11.13 6. Verena Sailer (Germany) 11.25 7. Lina Grincikaite (Lithuania) 11.30 8. Michelle-Lee Ahye (Trinidad and Tobago) 11.32 Semifinal 2 1. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) 10.85 Q 2. Allyson Felix (U.S.) 10.94 Q 3. Kelly-Ann Baptiste (Trinidad and Tobago) 11.00 4. Ezinne Okparaebo (Norway) 11.10 5. Gloria Asumnu (Nigeria) 11.21 6. Ivet Lalova (Bulgaria) 11.31 7. Sheniqua Ferguson (Bahamas) 11.32 8. Olga Bludova (Kazakhstan) 11.39 Semifinal 1 1. Carmelita Jeter (U.S.) 10.83 Q 2. Veronica Campbell-Brown (Jamaica) 10.89 Q 3. Rosangela Santos (Brazil) 11.17 4. LaVerne Jones-Ferrette (Virgin Islands) 11.22 5. Semoy Hackett (Trinidad and Tobago) 11.26 6. Olesya Povh (Ukraine) 11.30 7. Ruddy Zang Milama (Gabon) 11.31 8. Abiodun Oyepitan (Britain) 11.36 Qualified for Next Round 1. Carmelita Jeter (U.S.) 10.83 seconds 2. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) 10.85 3. Veronica Campbell-Brown (Jamaica) 10.89 4. Blessing Okagbare (Nigeria) 10.92 5. Tianna Madison (U.S.) 10.92 6. Allyson Felix (U.S.) 10.94 7. Kelly-Ann Baptiste (Trinidad and Tobago) 11.00 8. Murielle Ahoure (Ivory Coast) 11.01