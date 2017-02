LONDON, Aug 7 The top qualifiers in the semi-finals of the Olympic women's 100m hurdles on Tuesday were Australia's Sally Pearson, Dawn Harper of the United States and Kellie Wells of the United States. Results Table Semi-final 3 1. Kellie Wells (U.S.) 12.51 seconds Q 2. Nevin Yanit (Turkey) 12.58 Q 3. Phylicia George (Canada) 12.65 q 4. Tatyana Dektyareva (Russia) 12.75 5. Lucie Skrobakova (Czech Republic) 12.81 6. Anne Zagre (Belgium) 12.94 7. Cindy Roleder (Germany) 13.02 . Marzia Caravelli (Italy) DSQ Semi-final 2 1. Sally Pearson (Australia) 12.39 Q 2. Jessica Zelinka (Canada) 12.66 Q 3. Lolo Jones (U.S.) 12.71 q 4. Tiffany Porter (Britain) 12.79 5. Derval O'Rourke (Ireland) 12.91 6. Yuliya Kondakova (Russia) 13.13 7. Eline Berings (Belgium) 13.26 8. Ivanique Kemp (Bahamas) 13.56 Semi-final 1 1. Dawn Harper (U.S.) 12.46 Q 2. Beate Schrott (Austria) 12.83 Q 3. Shermaine Williams (Jamaica) 12.83 4. Alina Talay (Belarus) 12.84 5. Ekaterina Galitskaya (Russia) 12.90 6. Nikkita Holder (Canada) 12.93 7. Carolin Nytra (Germany) 13.31 . Reina-Flor Okori (France) DSQ Qualified for Next Round 1. Sally Pearson (Australia) 12.39 2. Dawn Harper (U.S.) 12.46 3. Kellie Wells (U.S.) 12.51 4. Nevin Yanit (Turkey) 12.58 5. Phylicia George (Canada) 12.65 6. Jessica Zelinka (Canada) 12.66 7. Lolo Jones (U.S.) 12.71 11. Beate Schrott (Austria) 12.83