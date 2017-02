LONDON, Aug 7 The top qualifiers in the Olympic women's long jump qualifying round on Tuesday were Britain's Shara Proctor, Janay DeLoach of the United States and Turkey's Karin Mey Melis. Results Table Group B 1. Janay DeLoach (U.S.) 6.81 Q metres 2. Ineta Radevica (Latvia) 6.68 q 3. Anna Nazarova (Russia) 6.62 q 4. Eloyse Lesueur (France) 6.48 q 5. Veronika Shutkova (Belarus) 6.40 q 6. Arantxa King (Bermuda) 6.40 7. Maurren Higa Maggi (Brazil) 6.37 8. Chelsea Hayes (U.S.) 6.37 9. Concepcion Montaner (Spain) 6.30 10. Viktoriya Rybalko (Ukraine) 6.29 11. Sostene Moguenara (Germany) 6.23 12. Viorica Tigau (Romania) 6.21 13. Irene Pusterla (Switzerland) 6.20 14. Jana Veldakova (Slovakia) 6.18 . Caterine Ibargueen (Colombia) DNS . Margrethe Renstrom (Norway) DNS Group A 1. Shara Proctor (Britain) 6.83 Q 2. Karin Mey Melis (Turkey) 6.80 Q 3. Elena Sokolova (Russia) 6.71 Q 4. Nastassia Mironchyk-Ivanova (Belarus) 6.66 q 5. Lyudmila Kolchanova (Russia) 6.57 q 6. Brittney Reese (U.S.) 6.57 q 7. Ivana Spanovic (Serbia) 6.41 q 8. Volha Sudarava (Belarus) 6.38 9. Blessing Okagbare (Nigeria) 6.34 10. Bianca Stuart (Bahamas) 6.32 11. Marestella Torres (Philippines) 6.22 12. Ola Sesay (Sierra Leone) 6.22 13. Marharyta Tverdohlib (Ukraine) 6.19 14. Lauma Griva (Latvia) 6.10 . Maiko Gogoladze (Georgia) NoM . Yuliya Tarasova (Uzbekistan) NoM Qualified for Next Round 1. Shara Proctor (Britain) 6.83 metres 2. Janay DeLoach (U.S.) 6.81 3. Karin Mey Melis (Turkey) 6.80 4. Elena Sokolova (Russia) 6.71 5. Ineta Radevica (Latvia) 6.68 6. Nastassia Mironchyk-Ivanova (Belarus) 6.66 7. Anna Nazarova (Russia) 6.62 8. Lyudmila Kolchanova (Russia) 6.57 9. Brittney Reese (U.S.) 6.57 10. Eloyse Lesueur (France) 6.48 11. Ivana Spanovic (Serbia) 6.41 12. Veronika Shutkova (Belarus) 6.40