LONDON, July 31 List of men's 100m winners and their times in seconds since the first modern Olympic Games in Athens in 1896 Venue Winner Nationality Time Year Athens Thomas Burke United States 12.0 1896 Paris Frank Jarvis U.S. 11.0 1900 St. Louis Charles Hahn U.S. 11.0 1904 London Reginald Walker South Africa 10.8 1908 Stockholm Ralph Craig U.S. 10.8 1912 Antwerp Charles Paddock U.S. 10.8 1920 Paris Harold Abrahams Britain 10.6 1924 Amsterdam Percy Williams Canada 10.8 1928 Los Angeles Eddie Tolan U.S. 10.3 1932 Berlin Jesse Owens U.S. 10.3 1936 London Harrison Dillard U.S. 10.3 1948 Helsinki Lindy Remigino U.S. 10.4 1952 Melbourne Bobby Morrow U.S. 10.5 1956 Rome Armin Hary West Germany 10.2 1960 Tokyo Robert Hayes U.S. 10.0 1964 Mexico City Jim Hines U.S. 9.95 1968 Munich Valery Borzov Soviet Union 10.14 1972 Montreal Hasely Crawford Trinidad and Tobago 10.06 1976 Moscow Allan Wells Britain 10.25 1980 Los Angeles Carl Lewis U.S. 9.99 1984 Seoul Carl Lewis U.S. 9.92 1988 Barcelona Linford Christie Britain 9.96 1992 Atlanta Donovan Bailey Canada 9.84 1996 Sydney Maurice Greene U.S. 9.87 2000 Athens Justin Gatlin U.S. 9.85 2004 Beijing Usain Bolt Jamaica 9.69 2008 (Editing by Tom Pilcher)