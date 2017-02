LONDON, Aug 7 Japan's Kazunari Watanabe was the top qualifier in the Olympic men's cycling-track keirin repechage round at the 2012 London Games on Tuesday. The other top qualifiers were Greece's Christos Volikakis and Spain's Juan Peralta Gascon.

Results Table Race : Heat 2 1. Kazunari Watanabe (Japan) 10.603 seconds Q 2. Hersony Canelon (Venezuela) Q

3. Shane Perkins (Australia) Q

4. Kamil Kuczynski (Poland)

5. Fabian Hernando Puerta Zapata (Colombia)

6. Denis Spicka (Czech Republic)

Race : Heat 1 1. Christos Volikakis (Greece) 11.008 Q

2. Juan Peralta Gascon (Spain) Q

3. Njisane Nicholas Phillip (Trinidad and Tobago) Q

4. Joseph Veloce (Canada)

5. Sergey Borisov (Russia)

6. Zhang Miao (China) REL

Qualified for Next Round 1. Christos Volikakis (Greece) 1. Kazunari Watanabe (Japan) 3. Juan Peralta Gascon (Spain) 3. Hersony Canelon (Venezuela) 5. Shane Perkins (Australia) 5. Njisane Nicholas Phillip (Trinidad and Tobago)