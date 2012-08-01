LONDON, Aug 1 The Netherlands' Marit Bouwmeester
won the Olympic women's sailing Laser Radial Race 6 on
Wednesday.
Results Table
Results Laser Radial Women Opening Series Race 6
1. Marit Bouwmeester (Netherlands) 1 points
2. Veronika Fenclova (Czech Republic) 2
3. Nufar Edelman (Israel) 3
4. Xu Lijia (China) 4
5. Evi Van Acker (Belgium) 5
6. Anna Pohlak (Estonia) 6
7. Anne-Marie Rindom (Denmark) 7
8. Andrea Aldana Bennett (Guatemala) 8
9. Paige Railey (U.S.) 9
10. Nathalie Brugger (Switzerland) 10
11. Alison Young (Britain) 11
12. Elizabeth Yin (Singapore) 12
13. Tatiana Drozdovskaya (Belarus) 13
14. Gintare Scheidt (Lithuania) 14
15. Marthe Enger Eide (Norway) 15
16. Anna Weinzieher (Poland) 16
17. Svetlana Shnitko (Russia) 17
18. Adriana Kostiw (Brazil) 18
19. Annalise Murphy (Ireland) 19
20. Sara Carmo (Portugal) 20
Standings Women Laser Radial
1. Annalise Murphy (Ireland) 12
2. Evi Van Acker (Belgium) 14
3. Marit Bouwmeester (Netherlands) 19
4. Alison Young (Britain) 23
5. Xu Lijia (China) 25
6. Gintare Scheidt (Lithuania) 37
7. Paige Railey (U.S.) 38
8. Veronika Fenclova (Czech Republic) 40
9. Sari Multala (Finland) 48
10. Tania Elias Calles (Mexico) 59
11. Tatiana Drozdovskaya (Belarus) 62
12. Anne-Marie Rindom (Denmark) 63
13. Nathalie Brugger (Switzerland) 70
14. Alicia Cebrian (Spain) 72
15. Francesca Clapcich (Italy) 76
16. Krystal Weir (Australia) 76
17. Sarah Steyaert (France) 77
18. Josefin Olsson (Sweden) 78
19. Cecilia Carranza (Argentina) 88
20. Tina Mihelic (Croatia) 90