LONDON, July 31 Israel's Lee Korzits won the
women's sailing RS-X Race 1 on Tuesday.
Results RS-X Women Opening Series Race 1
1. Lee-El Korsiz (Israel) 1 points
2. Marina Alabau (Spain) 2
3. Olha Maslivets (Ukraine) 3
4. Moana Delle (Germany) 4
5. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 5
6. Nikola Girke (Canada) 6
7. Bryony Shaw (Britain) 7
8. Tuuli Petaja (Finland) 8
9. Charline Picon (France) 9
10. Chan Hei Man (Hong Kong, China) 10
11. Jessica Crisp (Australia) 11
12. Alessandra Sensini (Italy) 12
13. Patricia Freitas (Brazil) 13
14. Gelly Skarlatou (Greece) 14
15. Ingrid Puusta (Estonia) 15
16. Li Ling (China) 16
17. Diana Detre (Hungary) 17
18. Sigrid Rondelez (Belgium) 18
19. Yuki Sunaga (Japan) 19
20. Jazmin Lopez Becker (Argentina) 20
Standings Women RS:X
1. Lee-El Korsiz (Israel) 1
2. Marina Alabau (Spain) 2
3. Olga Maslivets (Ukraine) 3
4. Moana Delle (Germany) 4
5. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 5
6. Nikola Girke (Canada) 6
7. Bryony Shaw (Britain) 7
8. Tuuli Petaja (Finland) 8
9. Charline Picon (France) 9
10. Chan Hei Man (Hong Kong, China) 10
11. Jessica Crisp (Australia) 11
12. Alessandra Sensini (Italy) 12
13. Patricia Freitas (Brazil) 13
14. Angeliki Skarlatou (Greece) 14
15. Ingrid Puusta (Estonia) 15
16. Li Ling (China) 16
17. Diana Detre (Hungary) 17
18. Sigrid Rondelez (Belgium) 18
19. Yuki Sunaga (Japan) 19