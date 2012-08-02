LONDON, Aug 2 Poland's Zofia Noceti-Klepacka won
the Olympic women's sailing RS-X Race 5 on Thursday.
Results Table
Results RS-X Women Opening Series Race 5
1. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 1 points
2. Lee Korsiz (Israel) 2
3. Olha Maslivets (Ukraine) 3
4. Tuuli Petaja (Finland) 4
5. Marina Alabau (Spain) 5
6. Bryony Shaw (Britain) 6
7. Jessica Crisp (Australia) 7
8. Nikola Girke (Canada) 8
9. Moana Delle (Germany) 9
10. Charline Picon (France) 10
11. Alessandra Sensini (Italy) 11
12. Chan Hei Man (Hong Kong) 12
13. Patricia Freitas (Brazil) 13
14. Ingrid Puusta (Estonia) 14
15. Sigrid Rondelez (Belgium) 15
16. Diana Detre (Hungary) 16
17. Jannicke Stalstroem (Norway) 17
18. Li Ling (China) 18
19. Angeliki Skarlatou (Greece) 19
20. Farrah Hall (U.S.) 20
Standings Women RS-X
1. Marina Alabau (Spain) 5
2. Lee Korzits (Israel) 8
3. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 11
4. Moana Delle (Germany) 16
5. Tuuli Petaja (Finland) 18
6. Olga Maslivets (Ukraine) 20
7. Bryony Shaw (Britain) 23
8. Nikola Girke (Canada) 30
9. Charline Picon (France) 31
10. Chan Hei Man (Hong Kong) 39
11. Alessandra Sensini (Italy) 39
12. Jessica Crisp (Australia) 45
13. Ingrid Puusta (Estonia) 50
14. Patricia Freitas (Brazil) 51
15. Li Ling (China) 53
16. Angeliki Skarlatou (Greece) 56
17. Diana Detre (Hungary) 62
18. Sigrid Rondelez (Belgium) 73
19. Farrah Hall (U.S.) 74
20. Jannicke Stalstroem (Norway) 76