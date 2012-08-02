LONDON, Aug 2 Poland's Zofia Noceti-Klepacka won
the Olympic women's sailing RS-X Race 6 on Thursday.
Results Table
Results RS-X Women Opening Series Race 6
1. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 1 points
2. Marina Alabau (Spain) 2
3. Olha Maslivets (Ukraine) 3
4. Tuuli Petaja (Finland) 4
5. Moana Delle (Germany) 5
6. Charline Picon (France) 6
7. Li Ling (China) 7
8. Bryony Shaw (Britain) 8
9. Alessandra Sensini (Italy) 9
10. Nikola Girke (Canada) 10
11. Lee Korsiz (Israel) 11
12. Jessica Crisp (Australia) 12
13. Sigrid Rondelez (Belgium) 13
14. Diana Detre (Hungary) 14
15. Chan Hei Man (Hong Kong) 15
16. Gelly Skarlatou (Greece) 16
17. Patricia Freitas (Brazil) 17
18. Jannicke Stalstroem (Norway) 18
19. Jazmin Lopez Becker (Argentina) 19
20. Irina Bontemps (Bulgaria) 20
Standings Women RS-X
1. Marina Alabau (Spain) 7
2. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 12
3. Lee Korsiz (Israel) 15
4. Moana Delle (Germany) 21
5. Tuuli Petaja (Finland) 22
6. Olga Maslivets (Ukraine) 23
7. Bryony Shaw (Britain) 31
8. Charline Picon (France) 37
9. Nikola Girke (Canada) 40
10. Alessandra Sensini (Italy) 48
11. Chan Hei Man (Hong Kong) 52
12. Jessica Crisp (Australia) 57
13. Li Ling (China) 60
14. Patricia Freitas (Brazil) 67
15. Ingrid Puusta (Estonia) 70
16. Gelly Skarlatou (Greece) 72
17. Diana Detre (Hungary) 76
18. Sigrid Rondelez (Belgium) 86
19. Jannicke Stalstroem (Norway) 94
20. Farrah Hall (U.S.) 96