LONDON, Aug 7 Spain's Marina Alabau won the Olympic
gold medal in the women's sailing RS-X on Tuesday.
Finland's Tuuli Petaejae won the silver and Poland's Zofia
Noceti-Klepacka won the bronze.
Results Table
Results RS-X Women Medal Race
1. Marina Alabau (Spain) 2 points
2. Olga Maslivets (Ukraine) 4
3. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 6
4. Tuuli Petaja (Finland) 8
5. Bryony Shaw (Britain) 10
6. Moana Delle (Germany) 12
7. Charline Picon (France) 14
8. Alessandra Sensini (Italy) 16
9. Lee Korzits (Israel) 18
10. Nikola Girke (Canada) 20
Standings Women RS-X
1. Marina Alabau (Spain) 26 points
2. Tuuli Petaja (Finland) 46
3. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 47
4. Olga Maslivets (Ukraine) 48
5. Moana Delle (Germany) 51
6. Lee Korzits (Israel) 56
7. Bryony Shaw (Britain) 59
8. Charline Picon (France) 89
9. Alessandra Sensini (Italy) 95
10. Nikola Girke (Canada) 109
11. Jessica Crisp (Australia) 96
12. Chan Hei Man (Hong Kong) 96
13. Patricia Freitas (Brazil) 110
14. Li Ling (China) 115
15. Ingrid Puusta (Estonia) 134
16. Angeliki Skarlatou (Greece) 134
17. Sigrid Rondelez (Belgium) 150
18. Diana Detre (Hungary) 150
19. Jannicke Stalstroem (Norway) 157
20. Farrah Hall (U.S.) 173