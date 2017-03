Feb 19 Men's Alpine skiing giant slalom first run result at the Sochi Winter Olympics on Wednesday. Rank Name Time 1 Ted Ligety (U.S.) 1 minute 21.08 seconds 2 Ondrej Bank (Czech Republic) 1:22.01 3 Davide Simoncelli (Italy) 1:22.35 =4 Matthias Mayer (Austria) 1:22.41 =4 Thomas Fanara (France) 1:22.41 6 Alexis Pinturault (France) 1:22.44 7 Marcel Hirscher (Austria) 1:22.47 8 Felix Neureuther (Germany) 1:22.51 9 Carlo Janka (Switzerland) 1:22.52 10 Steve Missillier (France) 1:22.58 11 Fritz Dopfer (Germany) 1:22.59 12 Roberto Nani (Italy) 1:22.65 13 Benjamin Raich (Austria) 1:22.67 14 Henrik Kristoffersen (Norway) 1:22.71 15 Philipp Schoerghofer (Austria) 1:22.83 16 Kjetil Jansrud (Norway) 1:22.91 17 Manfred Moelgg (Italy) 1:22.93 18 Matts Olsson (Sweden) 1:23.01 19 Luca De Aliprandini (Italy) 1:23.08 20 Adam Zampa (Slovakia) 1:23.13 21 Tim Jitloff (U.S.) 1:23.23 22 Mathieu Faivre (France) 1:23.53 =23 Mauro Caviezel (Switzerland) 1:23.58 =23 Leif Kristian Haugen (Norway) 1:23.58 25 Samu Torsti (Finland) 1:23.59 26 Bode Miller (U.S.) 1:23.64 27 Jared Goldberg (U.S.) 1:23.66 28 Sergei Maytakov (Russia) 1:23.75 29 Zan Kranjec (Slovenia) 1:23.82 30 Ivica Kostelic (Croatia) 1:23.87 31 Trevor Philp (Canada) 1:24.38 32 Philip Brown (Canada) 1:24.82 33 Martin Vrablik (Czech Republic) 1:24.83 34 Stepan Zuev (Russia) 1:24.90 35 Gino Caviezel (Switzerland) 1:25.45 36 Andreas Zampa (Slovakia) 1:25.54 37 Vladislav Novikov (Russia) 1:25.68 38 Sebastian Brigovic (Croatia) 1:25.82 39 Morgan Pridy (Canada) 1:25.95 40 Cristian Javier Simari Birkner (Argentina) 1:26.02 41 Marc Oliveras (Andorra) 1:26.40 42 Dominic Demschar (Australia) 1:26.47 43 Klemen Kosi (Slovenia) 1:26.61 44 Dong-Hyun Jung (Korea) 1:26.72 45 Paul De La Cuesta (Spain) 1:27.13 46 Marco Pfiffner (Liechtenstein) 1:27.64 47 Kristaps Zvejnieks (Latvia) 1:27.80 48 Warren Cummings Smith (Estonia) 1:28.25 49 Adam Barwood (New Zealand) 1:28.51 50 Ross Peraudo (Australia) 1:29.07 51 Adam Lamhamedi (Morocco) 1:29.27 52 Alexandru Barbu (Romania) 1:29.47 53 Marko Rudic (Bosnia And Herzegovina) 1:29.55 54 Arman Serebrakian (Armenia) 1:29.59 55 Norbert Farkas (Hungary) 1:29.77 56 Mohammad Kiyadarbandsari (Iran) 1:30.12 57 Arthur Hanse (Portugal) 1:30.52 58 Massimiliano Valcareggi (Greece) 1:30.72 59 Kostas Sykaras (Greece) 1:30.75 60 Patrick Brachner (Azerbaijan) 1:31.32 61 Luke Steyn (Zimbabwe) 1:32.20 62 Hossein Saveh Shemshaki (Iran) 1:32.35 63 Einar Kristinn Kristgeirsson (Iceland) 1:32.90 64 Jhonatan Longhi (Brazil) 1:33.03 65 Brynjar Jokull Gudmundsson (Iceland) 1:33.58 66 Sung Hyun Kyung (Korea) 1:34.03 67 Dmytro Mytsak (Ukraine) 1:34.22 68 Evgeniy Timofeev (Kyrgyzstan) 1:34.65 69 Constantinos Papamichael (Cyprus) 1:35.74 70 Rokas Zaveckas (Lithuania) 1:36.06 71 Tarik Hadzic (Montenegro) 1:36.55 72 Artem Voronov (Uzbekistan) 1:37.09 73 Kanes Sucharitakul (Thailand) 1:37.82 74 Yuxin Zhang (China) 1:38.45 75 Alexandre Mohbat (Lebanon) 1:38.96 76 Emre Simsek (Turkey) 1:40.26 77 Muhammad Karim (Pakistan) 1:43.44 78 Manfred Oettl Reyes (Peru) 1:47.05 79 Himanshu Thakur (India) 1:47.86 Erjon Tola (Albania) DNS Virgile Vandeput (Israel) DNS Marcus Sandell (Finland) DNF Didier Defago (Switzerland) DNF Krystof Kryzl (Czech Republic) DNF Pavel Trikhichev (Russia) DNF Filip Zubcic (Croatia) DNF Olivier Jenot (Monaco) DNF Ferran Terra (Spain) DNF Sebastiano Gastaldi (Argentina) DNF Eugenio Claro (Chile) DNF Je-Yun Park (Korea) DNF Joan Verdu Sanchez (Andorra) DNF Stefan Prisadov (Bulgaria) DNF Alex Puente Tasias (Spain) DNF Jorge F. Birkner Ketelhohn (Argentina) DNF Henrik Von Appen (Chile) DNF Pol Carreras (Spain) DNF Marko Vukicevic (Serbia) DNF Alex Beniaidze (Georgia) DNF Iason Abramashvili (Georgia) DNF Martins Onskulis (Latvia) DNF Igor Laikert (Bosnia And Herzegovina) DNF Antonio Ristevski (The Former Yugoslav Republic DNF Of Macedonia) Yuri Danilochkin (Belarus) DNF Conor Lyne (Ireland) DNF Dow Travers (Cayman Islands) DNF Antonio Jose Pardo Andretta (Venezuela) DNF Stefan Luitz (Germany) DSQ Vincenzo Romano Michelotti (San Marino) DSQ DNS - Denotes did not start DNF - Denotes did not finish DSQ - Denotes disqualified = - Denotes two or more participants share the same result (Compiled by Anand Basu)