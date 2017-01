Aug 19 (Gracenote) - Olympic athletics men's 4 x 400m relay round 1 results in Rio de Janeiro on Friday. Heat 2 1. Belgium (Belgium) Julien Watrin/Jonathan Borlee/Dylan Borlee/Kevin Borlee 2 minutes 59.25 seconds Q 2. Bahamas (Bahamas) Alonzo Russell/Chris Brown/Steven Gardiner/Stephen Newbold 2:59.64 Q 3. Cuba (Cuba) William Collazo/Adrian Chacon/Osmaidel Pellicier/Yoandys Lescay 3:00.16 Q 4. Brazil (Brazil) Pedro Luiz de Oliveira/Alexander Russo/Peterson Dos Santos/Hugo De Sousa 3:00.43 5. Dominican Republic (Dominican Republic) Yon Soriano/Luguelin Santos/Luis Charles/Gustavo Cuesta 3:01.76 6. Venezuela (Venezuela) Arturo Ramirez/Omar Longart/Alberth Bravo/Freddy Mezones 3:02.69 . Britain (Britain) Nigel Levine/Delano Williams/Matthew Hudson-Smith/Martyn Rooney DSQ . India (India) Kunhu Muhammed Puthanpurakkal/Mohammed Anas/Ayyasamy Dharun/Arokia Rajiv DSQ Heat 1 1. Jamaica (Jamaica) Rusheen McDonald/Peter Matthews/Nathon Allen/Javon Francis 2:58.29 Q 2. U.S. (U.S.) Arman Hall/Tony McQuay/Kyle Clemons/David Verburg 2:58.38 Q 3. Botswana (Botswana) Isaac Makwala/Karabo Sibanda/Onkabetse Nkobolo/Gaone Maotoanong 2:59.35 Q 4. Poland (Poland) Lukasz Krawczuk/Michal Pietrzak/Jakub Krzewina/Rafal Omelko 2:59.58 5. France (France) Mame-Ibra Anne/Teddy Atine-Venel/Mamadou Kasse Hanne/Thomas Jordier 3:00.82 6. Colombia (Colombia) Anthony Jose Zambrano/Diego Palomeque/Carlos Andres Lemos/Alejandro Perlaza 3:01.84 7. Japan (Japan) Julian Walsh/Tomoya Tamura/Takamasa Kitagawa/Nobuya Kato 3:02.95 . Trinidad & Tobago (Trinidad and Tobago) Jarrin Solomon/Lalonde Gordon/Deon Lendore/Machel Cedenio DSQ Qualified for Next Round 1. Jamaica Rusheen McDonald/Peter Matthews/Nathon Allen/Javon Francis 2 minutes 58.29 seconds 2. U.S. Arman Hall/Tony McQuay/Kyle Clemons/David Verburg 2:58.38 3. Belgium Julien Watrin/Jonathan Borlee/Dylan Borlee/Kevin Borlee 2:59.25 4. Botswana Isaac Makwala/Karabo Sibanda/Onkabetse Nkobolo/Gaone Maotoanong 2:59.35 5. Poland Lukasz Krawczuk/Michal Pietrzak/Jakub Krzewina/Rafal Omelko 2:59.58 6. Bahamas Alonzo Russell/Chris Brown/Steven Gardiner/Stephen Newbold 2:59.64 7. Cuba William Collazo/Adrian Chacon/Osmaidel Pellicier/Yoandys Lescay 3:00.16 8. Brazil Pedro Luiz de Oliveira/Alexander Russo/Peterson Dos Santos/Hugo De Sousa 3:00.43