Aug 17 (Gracenote) - Olympic athletics women's 100m hurdles semifinal results in Rio de Janeiro on Wednesday. Semifinal 3 1. Kristi Castlin (U.S.) 12.63 seconds Q 2. Cindy Ofili (Britain) 12.71 Q 3. Isabelle Pedersen (Norway) 12.88 4. Pamela Dutkiewicz (Germany) 12.92 5. Megan Simmonds (Jamaica) 12.95 6. Cindy Billaud (France) 13.03 . Nikkita Holder (Canada) DSQ . Anne Zagre (Belgium) DSQ Semifinal 2 1. Nia Ali (U.S.) 12.65 Q 2. Phylicia George (Canada) 12.77 Q 3. Oluwatobi Amusan (Nigeria) 12.91 4. Nadine Hildebrand (Germany) 12.95 5. Clelia Rard-Reuse (Switzerland) 12.96 6. Nooralotta Neziri (Finland) 13.04 7. Nickiesha Wilson (Jamaica) 13.14 . Jasmine Camacho-Quinn (Puerto Rico) DSQ Semifinal 1 1. Brianna Rollins (U.S.) 12.47 Q 2. Pedrya Seymour (Bahamas) 12.64 Q 3. Cindy Roleder (Germany) 12.69 4. Tiffany Porter (Britain) 12.82 5. Shermaine Williams (Jamaica) 12.86 6. Andrea Ivancevic (Croatia) 12.93 7. Sandra Gomis (France) 13.23 8. Alina Talay (Belarus) 13.66 Qualified for Next Round 1. Brianna Rollins (U.S.) 12.47 seconds 2. Kristi Castlin (U.S.) 12.63 3. Pedrya Seymour (Bahamas) 12.64 4. Nia Ali (U.S.) 12.65 5. Cindy Roleder (Germany) 12.69 6. Cindy Ofili (Britain) 12.71 7. Phylicia George (Canada) 12.77 8. Tiffany Porter (Britain) 12.82