Aug 18 (Gracenote) - Olympic athletics women's 4 x 100m relay round 1 results in Rio de Janeiro on Thursday. Heat 3 1. U.S. (U.S.) Tianna Bartoletta/Allyson Felix/English Gardner/Morolake Akinosun 41.77 seconds Heat 2 1. Germany (Germany) Tatjana Pinto/Lisa Mayer/Gina Lueckenkemper/Rebekka Haase 42.18 Q 2. Nigeria (Nigeria) Gloria Asumnu/Blessing Okagbare/Jennifer Madu/Agnes Osazuwa 42.55 Q 3. Trinidad & Tobago (Trinidad and Tobago) Semoy Hackett/Michelle-Lee Ahye/Kelly-Ann Baptiste/Khalifa St.Fort 42.62 Q 4. France (France) Floriane Gnafoua/Celine Distel-Bonnet/Jennifer Galais/Stella Akakpo 43.07 5. Switzerland (Switzerland) Ajla Del Ponte/Sara Atcho/Ellen Sprunger/Salome Kora 43.12 . Brazil (Brazil) Bruna Farias/Franciela Krasucki/Kauiza Venancio/Rosangela Santos DSQ . Kazakhstan (Kazakhstan) Rima Kashafutdinova/Viktoriya Zyabkina/Yuliya Rakhmanova/Olga Safronova DSQ Heat 1 1. Jamaica (Jamaica) Simone Facey/Shashalee Forbes/Veronica Campbell-Brown/Shelly-Ann Fraser-Pryce 41.79 Q 2. Britain (Britain) Asha Philip/Desiree Henry/Dina Asher-Smith/Darryl Neita 41.93 Q 3. Ukraine (Ukraine) Olesya Povh/Nataliya Pohrebnyak/Mariya Ryemyen/Elyzaveta Bryzgina 42.49 Q 4. Canada (Canada) Farah Jacques/Crystal Emmanuel/Phylicia George/Khamica Bingham 42.70 5. China (China) Yuan Qiqi/Wei Yongli/Ge Manqi/Liang Xiaojing 42.70 6. Netherlands (Netherlands) Jamile Samuel/Dafne Schippers/Tessa van Schagen/Naomi Sedney 42.88 7. Poland (Poland) Ewa Swoboda/Marika Popowicz-Drapala/Klaudia Konopko/Anna Kielbasinska 43.33 8. Ghana (Ghana) Flings Owusu-Agyapong/Gemma Acheampong/Beatrice Gyaman/Janet Amponsah 43.37 Qualified for Next Round 1. U.S. Tianna Bartoletta/Allyson Felix/English Gardner/Morolake Akinosun 41.77 seconds 2. Jamaica Simone Facey/Shashalee Forbes/Veronica Campbell-Brown/Shelly-Ann Fraser-Pryce 41.79 3. Britain Asha Philip/Desiree Henry/Dina Asher-Smith/Darryl Neita 41.93 4. Germany Tatjana Pinto/Lisa Mayer/Gina Lueckenkemper/Rebekka Haase 42.18 5. Ukraine Olesya Povh/Nataliya Pohrebnyak/Mariya Ryemyen/Elyzaveta Bryzgina 42.49 6. Nigeria Gloria Asumnu/Blessing Okagbare/Jennifer Madu/Agnes Osazuwa 42.55 7. Trinidad & Tobago Semoy Hackett/Michelle-Lee Ahye/Kelly-Ann Baptiste/Khalifa St.Fort 42.62 8. Canada Farah Jacques/Crystal Emmanuel/Phylicia George/Khamica Bingham 42.70