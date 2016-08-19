Aug 18 (Gracenote) - Olympic athletics women's 800m semifinal results in Rio de Janeiro on Thursday.
Semifinal 3
1. Caster Semenya (South Africa) 1 minute 58.15 seconds Q
2. Lynsey Sharp (Britain) 1:58.65 Q
3. Kate Grace (U.S.) 1:58.79
4. Marina Arzamasova (Belarus) 1:58.87
5. Noelie Yarigo (Benin) 1:59.78
6. Winny Chebet (Kenya) 2:01.90
7. Amela Terzic (Serbia) 2:03.81
8. Wang Chunyu (China) 2:04.05
Semifinal 2
1. Joanna Jozwik (Poland) 1:58.93 Q
2. Melissa Bishop (Canada) 1:59.05 Q
3. Selina Buechel (Switzerland) 1:59.35
4. Lovisa Lindh (Sweden) 1:59.41
5. Shelayna Oskan-Clarke (Britain) 1:59.45
6. Habitam Alemu (Ethiopia) 2:00.07
7. Eunice Jepkoech Sum (Kenya) 2:00.88
8. Nataliia Lupu (Ukraine) 2:02.10
Semifinal 1
1. Margaret Wambui (Kenya) 1:59.21 Q
2. Francine Niyonsaba (Burundi) 1:59.59 Q
3. Ajee Wilson (U.S.) 1:59.75
4. Nataliia Pryshchepa (Ukraine) 1:59.95
5. Renee Eykens (Belgium) 2:00.45
6. Halima Nakayi (Uganda) 2:00.63
7. Yuneysi Santiusti (Italy) 2:00.80
8. Angelika Cichocka (Poland) 2:01.29
Qualified for Next Round
1. Caster Semenya (South Africa) 1 minute 58.15 seconds
2. Lynsey Sharp (Britain) 1:58.65
3. Kate Grace (U.S.) 1:58.79
4. Marina Arzamasova (Belarus) 1:58.87
5. Joanna Jozwik (Poland) 1:58.93
6. Melissa Bishop (Canada) 1:59.05
7. Margaret Wambui (Kenya) 1:59.21
11. Francine Niyonsaba (Burundi) 1:59.59