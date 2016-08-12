Aug 12 (Gracenote) - Olympic athletics women's 10000m result in Rio de Janeiro on Friday.
1. Almaz Ayana (Ethiopia) 29 minutes 17.45 seconds WR
2. Vivian Jepkemoi Cheruiyot (Kenya) 29:32.53
3. Tirunesh Dibaba (Ethiopia) 29:42.56
4. Alice Aprot Nawowuna (Kenya) 29:53.51
5. Betsy Saina (Kenya) 30:07.78
6. Molly Huddle (U.S.) 30:13.17
7. Yasemin Can (Turkey) 30:26.41
8. Gelete Burka (Ethiopia) 30:26.66
9. Karoline Bjerkeli Grovdal (Norway) 31:14.07
10. Eloise Wellings (Australia) 31:14.94
11. Emily Infeld (U.S.) 31:26.94
12. Sarah Lahti (Sweden) 31:28.43
13. Diane Nukuri-Johnson (Burundi) 31:28.69
14. Susan Kuijken (Netherlands) 31:32.43
15. Joanne Pavey (Britain) 31:33.44
16. Jessica Andrews (Britain) 31:35.92
17. Alexi Pappas (Greece) 31:36.16
18. Yuka Takashima (Japan) 31:36.44
19. Daria Maslova (Kyrgyzstan) 31:36.90
20. Hanami Sekine (Japan) 31:44.44
21. Dominique Scott (South Africa) 31:51.47
22. Natasha Wodak (Canada) 31:53.14
23. Alia Saeed Mohammed (United Arab Emirates) 31:56.74
24. Sitora Hamidova (Uzbekistan) 31:57.77
25. Lanni Marchant (Canada) 32:04.21
26. Carla Salome Rocha (Portugal) 32:06.05
27. Salome Nyirarukundo (Rwanda) 32:07.80
28. Jip Vastenburg (Netherlands) 32:08.92
29. Trihas Gebre (Spain) 32:09.67
30. Veronica Inglese (Italy) 32:11.67
31. Tatiele Roberta De Carvalho (Brazil) 32:38.21
32. Brenda Flores (Mexico) 32:39.08
33. Marielle Hall (U.S.) 32:39.32
34. Beth Potter (Britain) 33:04.34
35. Marisol Romero (Mexico) 35:33.03
. Juliet Chekwel (Uganda) DNF
. Ekaterina Tunguskova (Uzbekistan) DNF