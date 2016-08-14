Aug 14 (Gracenote) - Olympic athletics women's marathon result in Rio de Janeiro on Sunday.
1. Jemima Sumgong (Kenya) 2 hours 24 minutes 4 seconds
2. Eunice Jepkirui Kirwa (Bahrain) 2:24:13
3. Mare Dibaba (Ethiopia) 2:24:30
4. Tirfi Tsegaye (Ethiopia) 2:24:47
5. Volha Mazuronak (Belarus) 2:24:48
6. Shalane Flanagan (U.S.) 2:25:26
7. Desiree Linden (U.S.) 2:26:08
8. Rose Chelimo (Bahrain) 2:27:36
9. Amy Cragg (U.S.) 2:28:25
10. Kim Hye Song (DPR Korea) 2:28:36
11. Kim Hye Gyong (DPR Korea) 2:28:36
12. Jelena Prokopcuka (Latvia) 2:29:32
13. Valeria Straneo (Italy) 2:29:44
14. Kayoko Fukushi (Japan) 2:29:53
15. Gladys Tejeda (Peru) 2:29:55
16. Ana Dulce Felix (Portugal) 2:30:39
17. Diana Lobacevske (Lithuania) 2:30:48
18. Milly Clark (Australia) 2:30:53
19. Tomomi Tanaka (Japan) 2:31:12
20. Fionnuala McCormack (Ireland) 2:31:22
21. Iwona Lewandowska (Poland) 2:31:41
22. Jessica Trengove (Australia) 2:31:44
23. Monika Stefanowicz (Poland) 2:32:49
24. Lanni Marchant (Canada) 2:33:08
25. Catherine Bertone (Italy) 2:33:29
26. Eva Vrabcova Nyvltova (Czech Republic) 2:33:51
27. Lilia Fiscovici (Moldova) 2:34:05
28. Aly Dixon (Britain) 2:34:11
29. Maja Neuenschwander (Switzerland) 2:34:27
30. Sonia Samuels (Britain) 2:34:36
31. Lisa Jane Weightman (Australia) 2:34:41
32. Madai Perez (Mexico) 2:34:42
33. Olha Kotovska (Ukraine) 2:34:57
34. Azucena Diaz (Spain) 2:35:02
35. Krista Duchene (Canada) 2:35:29
36. Jovana De La Cruz (Peru) 2:35:49
37. Rasa Drazdauskaite (Lithuania) 2:35:50
38. Vaida Zusinaite (Lithuania) 2:35:53
39. Yiu Kit Ching (Hong Kong, China) 2:36:11
40. Jessica Draskau-Petersson (Denmark) 2:36:14
41. Beata Naigambo (Namibia) 2:36:32
42. Ahn Seul-ki (Korea) 2:36:50
43. Angie Orjuela (Colombia) 2:37:05
44. Anja Scherl (Germany) 2:37:23
45. Maryna Damantsevich (Belarus) 2:37:34
46. Mai Ito (Japan) 2:37:37
47. Veerle Dejaeghere (Belgium) 2:37:39
48. Margarita Hernandez (Mexico) 2:38:15
49. Kim Kum-Ok (DPR Korea) 2:38:24
50. Kenza Dahmani (Algeria) 2:38:37
51. Anne-Mari Hyrylaeinen (Finland) 2:39:02
52. Zsofia Erdelyi (Hungary) 2:39:04
53. Yue Chao (China) 2:39:09
54. Sitora Hamidova (Uzbekistan) 2:39:45
55. Anna Holm Baumeister (Denmark) 2:39:49
56. Helalia Johannes (Namibia) 2:39:55
57. Lizzie Lee (Ireland) 2:39:57
58. Esma Aydemir (Turkey) 2:39:59
59. Iuliia Andreeva (Kyrgyzstan) 2:40:34
60. Andrea Deelstra (Netherlands) 2:40:49
61. Ilona Marhele (Latvia) 2:41:02
62. Viktoriia Poliudina (Kyrgyzstan) 2:41:37
63. Dina Lebo Phalula (South Africa) 2:41:46
64. Andrea Mayr (Austria) 2:41:52
65. Krisztina Papp (Hungary) 2:42:03
66. Svitlana Stanko-Klymenko (Ukraine) 2:42:26
67. Mayada Al-Sayed (Palestine) 2:42:28
68. Nyakisi Adero (Uganda) 2:42:39
69. Adriana Aparecida Da Silva (Brazil) 2:43:22
70. Lim Kyung-Hee (Korea) 2:43:31
71. Beverly Ramos (Puerto Rico) 2:43:52
72. Munkhzaya Bayartsogt (Mongolia) 2:43:55
73. Erika Abril (Colombia) 2:44:05
74. Manuela Soccol (Belgium) 2:44:18
75. Alina Armas (Namibia) 2:44:20
76. Breege Connolly (Ireland) 2:44:41
77. Marina Hmelevskaya (Uzbekistan) 2:45:06
78. Marily Dos Santos (Brazil) 2:45:08
79. Hua Shaoqing (China) 2:45:09
80. Nebiat Habtemariam (Eritrea) 2:45:21
81. Anna Hahner (Germany) 2:45:32
82. Lisa Hahner (Germany) 2:45:33
83. Tuende Szabo (Hungary) 2:45:37
84. Els Rens (Belgium) 2:45:52
85. Otgonbayar Luvsanlundeg (Mongolia) 2:45:55
86. Visiline Jepkesho (Kenya) 2:46:05
87. Nataliya Lehonkova (Ukraine) 2:46:08
88. Ourania Rebouli (Greece) 2:46:32
89. Orchatteri Jaisha (India) 2:47:19
90. Maor Tiyouri (Israel) 2:47:27
91. Jane Vongvorachoti (Thailand) 2:47:27
92. Rutendo Nyahora (Zimbabwe) 2:47:32
93. Yolimar Pineda (Venezuela) 2:47:34
94. Mariya Korobitskaya (Kyrgyzstan) 2:47:53
95. Silvia Paredes (Ecuador) 2:48:01
96. Christine Kalmer (South Africa) 2:48:24
97. Lily Luik (Estonia) 2:48:29
98. Tereza Master (Malawi) 2:48:34
99. Maria Elena Calle (Ecuador) 2:48:39
100. Rosa Chacha (Ecuador) 2:48:52
101. Paula Todoran (Romania) 2:48:54
102. Dailin Belmonte (Cuba) 2:48:58
103. Sofia Riga (Greece) 2:49:07
104. Matea Matosevic (Croatia) 2:50:00
105. Erika Olivera (Chile) 2:50:29
106. Ariana Hilborn (Latvia) 2:50:51
107. Katarina Beresova (Slovakia) 2:50:54
108. Militsa Mircheva (Bulgaria) 2:51:06
109. Chirine Njeim (Lebanon) 2:51:08
110. Rosa Godoy (Argentina) 2:52:31
111. Sultan Haydar (Turkey) 2:53:57
112. Meryem Erdogan (Turkey) 2:54:04
113. Hsieh Chien-Ho (Taiwan) 2:54:18
114. Leila Luik (Estonia) 2:54:38
115. Carmen Martinez (Paraguay) 2:56:43
116. Lucia Kimani (Bosnia and Herzegovina) 2:58:22
117. Rosemary Quispe (Bolivia) 2:58:32
118. Panayiota Vlahaki (Greece) 2:59:12
119. Marija Vrajic (Croatia) 2:59:24
120. Kavita Tungar (India) 2:59:29
121. Sarah Ramadhan (Tanzania) 3:00:03
122. Irina Smolnikova (Kazakhstan) 3:00:31
123. Natalia Romero (Chile) 3:01:29
124. Mary Joy Tabal (Philippines) 3:02:27
125. Viviana Chavez (Argentina) 3:03:23
126. Claudette Mukasakindi (Rwanda) 3:05:57
127. Chen Yu-Hsuan (Taiwan) 3:09:13
128. Graciete Carneiro Santana (Brazil) 3:09:15
129. Niluka Geethani Rajasekara (Sri Lanka) 3:11:05
130. Natthaya Thanaronnawat (Thailand) 3:11:31
131. Jie Shi Neo (Singapore) 3:15:18
132. Sarah Attar (Saudi Arabia) 3:16:11
133. Nary Ly (Cambodia) 3:20:20
. Katarzyna Kowalska (Poland) DNF
. Helah Kiprop (Kenya) DNF
. Korlima Chemtai (Israel) DNF
. Anna Incerti (Italy) DNF
. Christelle Daunay (France) DNF
. Alessandra Aguilar (Spain) DNF
. Souad Ait Salem (Algeria) DNF
. Ines Melchor (Peru) DNF
. Kellys Arias (Colombia) DNF
. Olivera Jevtic (Serbia) DNF
. Estela Navascues (Spain) DNF
. Liina Luik (Estonia) DNF
. Maria Peralta (Argentina) DNF
. Tigist Tufa (Ethiopia) DNF
. Jessica Augusto (Portugal) DNF
. Nastassia Ivanova (Belarus) DNF
. Shitaye Eshete (Bahrain) DNF
. Gulzhanat Zhanatbek (Kazakhstan) DNF
. Daniela Cirlan (Romania) DNF
. Sladjana Perunovic (Montenegro) DNF
. Sara Moreira (Portugal) DNF
. Kawtar Boulaid (Morocco) DNF
. Daneja Grandovec (Slovenia) DNF
. Irvette van Zyl (South Africa) DNS