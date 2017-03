(Corrects formatting) Feb 18 Women's bobsleigh standings after the second run at the Sochi Winter Olympics on Tuesday. Rank Country Athletes Total time 1 U.S. Elana Meyers 1:54.89 (SR) Lauryn Williams 2 Canada Kaillie Humphries 1:55.12 Heather Moyse 3 U.S. Jamie Greubel 1:55.45 Aja Evans 4 Belgium Elfje Willemsen 1:55.94 Hanna Emilie Marien 5 Germany Sandra Kiriasis 1:56.03 Franziska Fritz 6 Netherlands Esme Kamphuis 1:56.04 Judith Vis 7 Russia Olga Stulneva 1:56.27 Liudmila Udobkina 8 Germany Cathleen Martini 1:56.41 Christin Senkel 9 Germany Anja Schneiderheinze 1:56.47 Stephanie Schneider 10 Switzerland Fabienne Meyer 1:56.52 Tanja Mayer 11 U.S. Jazmine Fenlator 1:56.73 Lolo Jones 12 Britain Paula Walker 1:56.76 Rebekah Wilson 13 Canada Jennifer Ciochetti 1:57.06 Chelsea Valois 14 Australia Jana Pittman 1:57.12 Astrid Radjenovic 15 Austria Viola Kleiser 1:57.15 Christina Hengster 16 Russia Nadezhda Sergeeva 1:57.49 Nadezhda Paleeva 17 Romania Maria Constantin 1:58.12 Andreea Grecu 18 Brazil Fabiana Santos 2:00.02 Sally Mayara Da Silva 19 Korea Sunok Kim 2:00.11 Mihwa Shin SR - Start record (Compiled by Maju Samuel)