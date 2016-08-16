Aug 16 (Gracenote) - Olympic cycling-track men's keirin 1st round results in Rio de Janeiro on Tuesday.
Heat 4
1. Jason Kenny (Britain) Q
2. Fabian Hernando Puerta Zapata (Colombia) Q
3. Maximilian Levy (Germany)
4. Hugo Barrette (Canada)
5. Matthew Baranoski (U.S.)
6. Yuta Wakimoto (Japan)
7. Hersony Canelon (Venezuela)
Heat 3
1. Sam Webster (New Zealand) Q
2. Matthijs Buchli (Netherlands) Q
3. Francois Pervis (France)
4. Krzysztof Maksel (Poland)
5. Azizulhasni Awang (Malaysia)
6. Callum Skinner (Britain)
7. Angel Pulgar (Venezuela) REL
Heat 2
1. Damian Zielinski (Poland) Q
2. Matthew Glaetzer (Australia) Q
3. Kang Dong-Jin (Korea)
4. Edward Dawkins (New Zealand)
5. Kazunari Watanabe (Japan)
6. Pavel Kelemen (Czech Republic)
7. Denis Dmitriev (Russia) REL
Heat 1
1. Michael D'Almeida (France) Q
2. Joachim Eilers (Germany) Q
3. Theo Bos (Netherlands)
4. Christos Volikakis (Greece)
5. Patrick Constable (Australia)
6. Im Chae-Bin (Korea)