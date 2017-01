Aug 19 (Gracenote) - Olympic equestrian jumping open's individual final round results in Rio de Janeiro on Friday. Overall 1. Nick Skelton (Big Star) (Britain) 0.0 points 2. Peder Fredricson (All In) (Sweden) 0.0 3. Eric Lamaze (Fine Lady 5) (Canada) 0.0 4. Steve Guerdat (Nino des Buissonnets) (Switzerland) 0.0 5. Kent Farrington (Voyeur) (U.S.) 0.0 6. Ali Al Thani (First Devision) (Qatar) 0.0 7. Jeroen Dubbeldam (SFN Zenith N.O.P.) (Netherlands) 1.0 8. Matias Albarracin (Cannavaro 9) (Argentina) 2.0 9. Luciana Diniz (Fit for Fun) (Portugal) 4.0 9. McLain Ward (HH Azur) (U.S.) 4.0 9. Doda de Miranda (Cornetto K) (Brazil) 4.0 9. Edwina Tops-Alexander (Lintea Tequila) (Australia) 4.0 9. Martin Fuchs (Clooney 51) (Switzerland) 4.0 9. Christian Ahlmann (Taloubet) (Germany) 4.0 9. Daniel Deusser (First Class Van Eeckelghem) (Germany) 4.0 16. Pedro Veniss (Quabri De L Isle) (Brazil) 5.0 16. Ali Al Rumaihi (Gunder) (Qatar) 5.0 16. Roger-Yves Bost (Sydney Une Prince) (France) 5.0 19. Rene Tebbel (Zipper) (Ukraine) 6.0 20. Maikel van der Vleuten (VDL Groep Verdi TN N.O.P.) (Netherlands) 9.0 20. Sergio Alvarez Moya (Carlo 273) (Spain) 9.0 22. Kevin Staut (Reveur de Hurtebise H D C) (France) 12.0 23. Philippe Rozier (Rahotep de Toscane) (France) 13.0 24. Henrik Von Eckermann (Yajamila) (Sweden) 16.0 25. Ben Maher (Tic Tac) (Britain) 17.0 26. Tiffany Foster (Tripple X III) (Canada) 21.0 . Harrie Smolders (Emerald) (Netherlands) WDW Round A 1. Nick Skelton (Big Star) (Britain) 0.0 1=. Edwina Tops-Alexander (Lintea Tequila) (Australia) 0.0 1=. Jeroen Dubbeldam (SFN Zenith N.O.P.) (Netherlands) 0.0 1=. Martin Fuchs (Clooney 51) (Switzerland) 0.0 1=. Steve Guerdat (Nino des Buissonnets) (Switzerland) 0.0 1=. Sergio Alvarez Moya (Carlo 273) (Spain) 0.0 1=. Ali Al Thani (First Devision) (Qatar) 0.0 1=. Christian Ahlmann (Taloubet) (Germany) 0.0 1=. Daniel Deusser (First Class Van Eeckelghem) (Germany) 0.0 1=. Roger-Yves Bost (Sydney Une Prince) (France) 0.0 1=. Kent Farrington (Voyeur) (U.S.) 0.0 1=. Peder Fredricson (All In) (Sweden) 0.0 1=. Eric Lamaze (Fine Lady 5) (Canada) 0.0 14. Matias Albarracin (Cannavaro 9) (Argentina) 1.0 14=. Rene Tebbel (Zipper) (Ukraine) 1.0 16. Luciana Diniz (Fit for Fun) (Portugal) 4.0 16=. Henrik Von Eckermann (Yajamila) (Sweden) 4.0 16=. Harrie Smolders (Emerald) (Netherlands) 4.0 16=. Ben Maher (Tic Tac) (Britain) 4.0 16=. Tiffany Foster (Tripple X III) (Canada) 4.0 16=. Philippe Rozier (Rahotep de Toscane) (France) 4.0 16=. Pedro Veniss (Quabri De L Isle) (Brazil) 4.0 16=. Ali Al Rumaihi (Gunder) (Qatar) 4.0 16=. Kevin Staut (Reveur de Hurtebise H D C) (France) 4.0 16=. McLain Ward (HH Azur) (U.S.) 4.0 16=. Doda de Miranda (Cornetto K) (Brazil) 4.0 16=. Maikel van der Vleuten (VDL Groep Verdi TN N.O.P.) (Netherlands) 4.0 28. Jerome Guery (Grand Cru Van De Rozenberg) (Belgium) 8.0 28=. Matt Williams (Valinski S) (Australia) 8.0 28=. Bassem Mohammed (Primeval Dejavu) (Qatar) 8.0 28=. Eduardo Menezes (Quintol) (Brazil) 8.0 Round B 1. Luciana Diniz (Fit for Fun) (Portugal) 0.0 1=. McLain Ward (HH Azur) (U.S.) 0.0 1=. Doda de Miranda (Cornetto K) (Brazil) 0.0 1=. Nick Skelton (Big Star) (Britain) 0.0 1=. Steve Guerdat (Nino des Buissonnets) (Switzerland) 0.0 1=. Ali Al Thani (First Devision) (Qatar) 0.0 1=. Kent Farrington (Voyeur) (U.S.) 0.0 1=. Peder Fredricson (All In) (Sweden) 0.0 1=. Eric Lamaze (Fine Lady 5) (Canada) 0.0 10. Pedro Veniss (Quabri De L Isle) (Brazil) 1.0 10=. Ali Al Rumaihi (Gunder) (Qatar) 1.0 10=. Matias Albarracin (Cannavaro 9) (Argentina) 1.0 10=. Jeroen Dubbeldam (SFN Zenith N.O.P.) (Netherlands) 1.0 14. Edwina Tops-Alexander (Lintea Tequila) (Australia) 4.0 14=. Martin Fuchs (Clooney 51) (Switzerland) 4.0 14=. Christian Ahlmann (Taloubet) (Germany) 4.0 14=. Daniel Deusser (First Class Van Eeckelghem) (Germany) 4.0 18. Maikel van der Vleuten (VDL Groep Verdi TN N.O.P.) (Netherlands) 5.0 18=. Rene Tebbel (Zipper) (Ukraine) 5.0 18=. Roger-Yves Bost (Sydney Une Prince) (France) 5.0 21. Kevin Staut (Reveur de Hurtebise H D C) (France) 8.0 22. Philippe Rozier (Rahotep de Toscane) (France) 9.0 22=. Sergio Alvarez Moya (Carlo 273) (Spain) 9.0 24. Henrik Von Eckermann (Yajamila) (Sweden) 12.0 25. Ben Maher (Tic Tac) (Britain) 13.0 26. Tiffany Foster (Tripple X III) (Canada) 17.0 . Harrie Smolders (Emerald) (Netherlands) WDW