Feb 19 Figure skating women's short program results at the Sochi Winter Olympics on Wednesday. Place Name Score 1 Yuna Kim (Korea) 74.92 Q 2 Adelina Sotnikova (Russia) 74.64 Q 3 Carolina Kostner (Italy) 74.12 Q 4 Gracie Gold (U.S.) 68.63 Q 5 Yulia Lipnitskaya (Russia) 65.23 Q 6 Ashley Wagner (U.S.) 65.21 Q 7 Polina Edmunds (U.S.) 61.04 Q 8 Akiko Suzuki (Japan) 60.97 Q 9 Mae Berenice Meite (France) 58.63 Q 10 Nathalie Weinzierl (Germany) 57.63 Q 11 Zijun Li (China) 57.55 Q 12 Valentina Marchei (Italy) 57.02 Q 13 Kaetlyn Osmond (Canada) 56.18 Q 14 Kexin Zhang (China) 55.80 Q 15 Kanako Murakami (Japan) 55.60 Q 16 Mao Asada (Japan) 55.51 Q 17 Elene Gedevanishvili (Georgia) 54.70 Q 18 Haejin Kim (Korea) 54.37 Q 19 Gabrielle Daleman (Canada) 52.61 Q 20 Elizaveta Ukolova (Czech Republic) 51.87 Q 21 Nicole Rajicova (Slovakia) 49.80 Q 22 Brooklee Han (Australia) 49.32 Q 23 So Youn Park (Korea) 49.14 Q 24 Anne Line Gjersem (Norway) 48.56 Q 25 Jenna Mccorkell (Britain) 48.34 26 Kerstin Frank (Austria) 48.00 27 Viktoria Helgesson (Sweden) 47.84 28 Natalia Popova (Ukraine) 47.42 29 Elena Glebova (Estonia) 46.19 30 Isadora Williams (Brazil) 40.37 Q - Qualified (Compiled by Maju Samuel)