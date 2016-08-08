Aug 7 (Gracenote) - Olympic gymnastics women's individual all-around qualification results in Rio de Janeiro on Sunday.
1. Simone Biles (U.S.) 62.366 Q points
2. Alexandra Raisman (U.S.) 60.607 Q
3. Gabrielle Douglas (U.S.) 60.131
4. Rebeca Andrade (Brazil) 58.732 Q
5. Seda Tutkhalian (Russia) 58.207 Q
6. Aliya Mustafina (Russia) 58.098 Q
7. Wang Yan (China) 57.599 Q
8. Eythora Thorsdottir (Netherlands) 57.566 Q
9. Mai Murakami (Japan) 57.265 Q
10. Isabela Onyshko (Canada) 57.232 Q
11. Elisabeth Seitz (Germany) 57.098 Q
12. Asuka Teramoto (Japan) 57.066 Q
13. Elisabeth Black (Canada) 56.965 Q
14. Jessica Lopez (Venezuela) 56.932 Q
15. Giulia Steingruber (Switzerland) 56.899 Q
16. Aiko Sugihara (Japan) 56.866
17. Lieke Wevers (Netherlands) 56.782 Q
18. Marine Brevet (France) 56.565 Q
19. Flavia Saraiva (Brazil) 56.532 Q
20. Shang Chunsong (China) 56.532 Q
21. Nina Derwael (Belgium) 56.532 Q
22. Angelina Melnikova (Russia) 56.499
23. Jade Barbosa (Brazil) 56.499
24. Elissa Downie (Britain) 56.466 Q
25. Celine van Gerner (Netherlands) 55.815
26. Louise Vanhille (France) 55.765 Q
27. Carlotta Ferlito (Italy) 55.599 Q
28. Sophie Scheder (Germany) 55.598 Q
29. Vanessa Ferrari (Italy) 55.265 Q
30. Claudia Fragapane (Britain) 55.032