Aug 12 (Gracenote) - Olympic rowing men's single sculls semifinal a/b results in Rio de Janeiro on Thursday.
Semifinal 2
1. New Zealand
Mahe Drysdale 7 minutes 3.70 seconds Q
2. Belarus
Stanislau Shcharbachenia 7:06.69 Q
3. Belgium
Hannes Obreno 7:06.76 Q
4. Britain
Alan Campbell 7:09.54
5. Australia
Rhys Grant 7:14.68
6. Poland
Natan Wegrzycki-Szymczyk 7:15.61
Semifinal 1
1. Czech Republic
Ondrej Synek 6:58.56 Q
2. Croatia
Damir Martin 6:59.43 Q
3. Cuba
Angel Rodriguez 7:02.65 Q
4. Mexico
Juan Carlos Cabrera 7:03.68
5. Egypt
Abdel Samir Elbana 7:13.55
6. Norway
Nils Hoff 7:39.12