Aug 11 (Gracenote) - Olympic rowing women's quadruple sculls final a result in Rio de Janeiro on Wednesday.
1. Germany
Ann-Katrin Thiele/Carina Baer/Julia Lier/Lisa Schmidla 6 minutes 49.39 seconds
2. Netherlands
Chantal Achterberg/Nicole Beukers/Inge Janssen/Carline Bouw 6:50.33
3. Poland
Maria Springwald/Joanna Leszczynska/Agnieszka Kobus/Monika Ciaciuch 6:50.86
4. Ukraine
Daryna Verkhogliad/Olena Buryak/Anastasiya Kozhenkova/Ievgeniia Nimchenko 6:56.09
5. U.S.
Grace Latz/Tracy Eisser/Megan Kalmoe/Adrienne Martelli 6:57.67
6. China
Zhang Ling/Jiang Yan/Wang Yuwei/Zhang Xinyue 6:59.45