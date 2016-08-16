Aug 16 (Gracenote) - Olympic sailing women's 470 race 9 result in Rio de Janeiro on Monday.
Results 470 Women Opening Series Race 9
1. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 1 points
2. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 2
3. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 3
4. Huang Lizhu/Wang Xiaoli (China) 4
5. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 5
6. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 6
7. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 7
8. Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska (Poland) 8
9. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 9
10. Annika Bochmann/Marlene Steinherr (Germany) 10
Standings Women 470
1. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 25
2. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 42
3. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 44
4. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 44
5. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 50
6. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 50
7. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 52
8. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 53
9. Fernanda Oliveira Horn/Ana Barbachan (Brazil) 66
10. Nadja Horwitz/Sofia Middleton (Chile) 85