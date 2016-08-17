Aug 16 (Gracenote) - Olympic sailing women's 470 race 10 result in Rio de Janeiro on Monday.
Results 470 Women Opening Series Race 10
1. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 1 points
2. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 2
3. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 3
4. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 4
5. Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil) 5
6. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 6
7. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 7
8. Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska (Poland) 8
9. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 9
10. Barbara Cornudella/Sara Lopez (Spain) 10
Standings Women 470
1. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 28
2. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 48
3. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 49
4. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 50
5. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 52
6. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 59
7. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 65
8. Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil) 68
9. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 74
10. Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska (Poland) 96