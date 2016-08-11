Aug 11 (Gracenote) - Olympic sailing women's 470 race 3 result in Rio de Janeiro on Thursday.
Results 470 Women Opening Series Race 3
1. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 1 points
2. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 2
3. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 3
4. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 4
5. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 5
6. Alisa Kirilyuk/Liudmila Dmitrieva (Russia) 6
7. Barbara Cornudella/Sara Lopez (Spain) 7
8. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 8
9. Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska (Poland) 9
10. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 10
Standings Women 470
1. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 4
2. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 5
3. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 5
4. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 7
5. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 8
6. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 10
7. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 10
8. Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil)
Fernanda Oliveira Horn/Ana Barbachan 10
9. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 15
10. Carrie Smith/Jaime Ryan (Australia) 19