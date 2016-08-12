Aug 12 (Gracenote) - Olympic sailing women's 49er fx race 2 result in Rio de Janeiro on Friday.
Results 49er FX Women Opening Series Race 2
1. Martine Grael/Kahena Kunze (Brazil) 1 points
2. Jena Hansen/Katja Salskov-Iversen (Denmark) 2
3. Andrea Brewster/Saskia Tidey (Ireland) 3
4. Erin Rafuse/Dannie Boyd (Canada) 4
5. Alex Maloney/Molly Meech (New Zealand) 5
6. Lisa Ericson/Hanna Klinga (Sweden) 6
7. Giulia Conti/Francesca Clapcich (Italy) 7
8. Victoria Jurczok/Anika Lorenz (Germany) 8
9. Sarah Steyaert/Aude Compan (France) 9
10. Annemiek Bekkering/Annette Duetz (Netherlands) 10
Standings Women 49er FX
1. Erin Rafuse/Dannie Boyd (Canada) 9
2. Martine Grael/Kahena Kunze (Brazil) 10
3. Sarah Steyaert/Aude Compan (France) 10
4. Giulia Conti/Francesca Clapcich (Italy) 10
5. Andrea Brewster/Saskia Tidey (Ireland) 11
6. Alex Maloney/Molly Meech (New Zealand) 11
7. Charlotte Dobson/Sophie Ainsworth (Britain) 13
8. Tamara Echegoyen/Berta Betanzos (Spain) 17
9. Lisa Ericson/Hanna Klinga (Sweden) 17
10. Noora Ruskola/Camilla Cedercreutz (Finland) 19