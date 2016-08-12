Aug 12 (Gracenote) - Olympic sailing women's 470 race 5 result in Rio de Janeiro on Friday.
Results 470 Women Opening Series Race 5
1. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 1 points
2. Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil)
Fernanda Oliveira Horn/Ana Barbachan 2
3. Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska (Poland) 3
4. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 4
5. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 5
6. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 6
7. Carrie Smith/Jaime Ryan (Australia) 7
8. Elena Berta/Alice Sinno (Italy) 8
9. Linda Fahrni/Maja Siegenthaler (Switzerland) 9
10. Nadja Horwitz/Sofia Middleton (Chile) 10
Standings Women 470
1. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 12
2. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 15
3. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 15
4. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 17
5. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 17
6. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 18
7. Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil)
Fernanda Oliveira Horn/Ana Barbachan 22
8. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 26
9. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 32
10. Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska (Poland) 36