Aug 14 (Gracenote) - Olympic sailing women's 470 race 6 result in Rio de Janeiro on Friday.
Results 470 Women Opening Series Race 6
1. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 1 points
2. Nadja Horwitz/Sofia Middleton (Chile) 2
3. Annika Bochmann/Marlene Steinherr (Germany) 3
4. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 4
5. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 5
6. Carrie Smith/Jaime Ryan (Australia) 6
7. Alisa Kirilyuk/Liudmila Dmitrieva (Russia) 7
8. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 8
9. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 9
10. Linda Fahrni/Maja Siegenthaler (Switzerland) 10
Standings Women 470
1. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 19
2. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 22
3. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 24
4. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 27
5. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 28
6. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 29
7. Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil)
Fernanda Oliveira Horn/Ana Barbachan 35
8. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 36
9. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 39
10. Nadja Horwitz/Sofia Middleton (Chile) 48