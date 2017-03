Feb 15 Women's short track 1500m finals result at the Sochi Winter Olympics on Saturday. Rank Name Time 1 Yang Zhou (China) 2:18.825 2 Suk Hee Shim (Korea) 2:18.966 3 Arianna Fontana (Italy) 2:19.336 4 Jorien Ter Mors (Netherlands) 2:19.382 5 Emily Scott (U.S.) 2:22.641 6 Valerie Maltais (Canada) 2:23.069 7 Jessica Smith (U.S.) 2:20.259 8 Marie-Eve Drolet (Canada) 2:19.516 9 Bernadett Heidum (Hungary) 2:20.196 10 Veronique Pierron (France) 2:20.216 11 Veronika Windisch (Austria) 2:23.042 12 Jianrou Li (China) 2:22.866 13 Alang Kim (Korea) 2:22.864 14 Olga Belyakova (Russia) 2:20.391 15 Yara Van Kerkhof (Netherlands) 2:20.291 16 Agne Sereikaite (Lithuania) 2:20.398 17 Anna Seidel (Germany) 2:20.405 18 Ayuko Ito (Japan) 2:30.354 19 Ha-Ri Cho (Korea) 2:27.629 20 Lucia Peretti (Italy) 2:22.953 21 Qiuhong Liu (China) 2:24.640 22 Marianne St-Gelais (Canada) 2:27.071 23 Martina Valcepina (Italy) 2:27.212 24 Alyson Dudek (U.S.) 2:27.899 25 Inna Simonova (Kazakhstan) 2:30.499 26 Deanna Lockett (Australia) 2:25.140 27 Yui Sakai (Japan) 2:27.198 28 Charlotte Gilmartin (Britain) 2:27.935 29 Tatiana Bodova (Slovakia) 2:31.788 30 Zsofia Konya (Hungary) 2:55.523 31 Katerina Novotna (Czech Republic) 2:27.232 32 Volha Talayeva (Belarus) 2:27.817 33 Biba Sakurai (Japan) 2:28.127 Elise Christie (Britain) DNF Tatiana Borodulina (Russia) DNF Valeriya Reznik (Russia) PEN DNF- Denotes did not finish PEN- Denotes penalty (Compiled by Subhranshu Sahu)