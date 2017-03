Feb 18 Men's snowboarding cross finals result at the Sochi Winter Olympics on Tuesday. Rank Name 1 Pierre Vaultier (France) 2 Nikolay Olyunin (Russia) 3 Alex Deibold (U.S.) 4 Paul-Henri De Le Rue (France) 5 Stian Sivertzen (Norway) 6 Luca Matteotti (Italy) 7 Lucas Eguibar (Spain) 8 Kevin Hill (Canada) 9 Trevor Jacob (U.S.) 10 Hanno Douschan (Austria) 11 Cameron Bolton (Australia) 12 Omar Visintin (Italy) 13 Anton Lindfors (Finland) 13 Paul Berg (Germany) 13 Konstantin Schad (Germany) 13 Alex Pullin (Australia) 17 Tony Ramoin (France) 17 Jarryd Hughes (Australia) 17 Christopher Robanske (Canada) 17 Alessandro Haemmerle (Austria) 21 Marvin James (Switzerland) 21 Tim Watter (Switzerland) 21 Regino Hernandez (Spain) 21 Tommaso Leoni (Italy) 25 David Bakes (Czech Republic) 25 Emil Novak (Czech Republic) 25 Jake Holden (Canada) 25 Maciej Jodko (Poland) 25 Lluis Marin Tarroch (Andorra) 25 Robert Fagan (Canada) 25 Nick Baumgartner (U.S.) 25 Nate Holland (U.S.) 33 Anton Koprivitsa (Russia) 33 Laro Herrero (Spain) 33 Andrey Boldykov (Russia) 33 Jussi Taka (Finland) 33 Mateusz Ligocki (Poland) 33 Markus Schairer (Austria) 39 Emanuel Perathoner (Italy) (Compiled by Anand Basu)