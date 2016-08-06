Aug 6 (Gracenote) - Olympic swimming men's 100m breaststroke heats results in Rio de Janeiro on Saturday.
1. Adam Peaty (Britain) 57.55 seconds Q
2. Yasuhiro Koseki (Japan) 58.91 Q
3. Felipe Franca Da Silva (Brazil) 59.01 Q
4. Kevin Cordes (U.S.) 59.13 Q
5. Cody Miller (U.S.) 59.17 Q
6. Jake Packard (Australia) 59.26 Q
7. Cameron van der Burgh (South Africa) 59.35 Q
8. Joao Gomes Jr (Brazil) 59.46 Q
9. Dmitriy Balandin (Kazakhstan) 59.47 Q
9=. Ross Murdoch (Britain) 59.47 Q
11. Li Xiang (China) 59.55 Q
12. Giedrius Titenis (Lithuania) 59.90 Q
13. Vsevolod Zanko (Russia) 59.91 Q
14. Jorge Murillo (Colombia) 59.93 Q
15. Christian Vom Lehn (Germany) 1:00.13 Q
16. Glenn Snyders (New Zealand) 1:00.26 Q
16. Daniel Gyurta (Hungary) 1:00.26
18. Ippei Watanabe (Japan) 1:00.33
19. Panagiotis Samilidis (Greece) 1:00.35
20. Kirill Prigoda (Russia) 1:00.37
21. Damir Dugonjic (Slovenia) 1:00.41
22. Andrea Toniato (Italy) 1:00.45
23. Andrius Sidlauskas (Lithuania) 1:00.59
24. Yannick Kaeser (Switzerland) 1:00.71
24=. Jason Block (Canada) 1:00.71
26. Caba Siladji (Serbia) 1:00.76
27. Laurent Carnol (Luxembourg) 1:00.88
27=. Yan Zibei (China) 1:00.88
29. Marcin Stolarski (Poland) 1:01.06
30. Carlos Claverie (Venezuela) 1:01.13
30=. Joshua Palmer (Australia) 1:01.13
32. Erik Persson (Sweden) 1:01.20
33. Nicholas Quinn (Ireland) 1:01.29
34. Vladislav Mustafin (Uzbekistan) 1:01.66
35. Anton McKee (Iceland) 1:01.84
36. Azad Al-Barazi (Syria) 1:02.22
37. Radomyos Matjiur (Thailand) 1:02.36
38. Matti Mattsson (Finland) 1:02.45
39. Martin Melconian (Uruguay) 1:02.67
40. Julian Fletcher (Bermuda) 1:02.73
41. Edgar Crespo (Panama) 1:02.78
42. Tomas Klobucnik (Slovakia) 1:02.93
43. Benjamin Schulte (Guam) 1:03.29
44. Dustin Tynes (Bahamas) 1:03.71
45. Amini Fonua (Tonga) 1:06.40
46. Corey Ollivierre (Grenada) 1:08.68