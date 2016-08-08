Aug 8 (Gracenote) - Olympic swimming women's 200m freestyle heats results in Rio de Janeiro on Monday.
1. Katie Ledecky (U.S.) 1 minute 55.01 seconds Q
2. Emma McKeon (Australia) 1:55.80 Q
3. Sarah Sjoestroem (Sweden) 1:56.11 Q
4. Charlotte Bonnet (France) 1:56.26 Q
5. Federica Pellegrini (Italy) 1:56.37 Q
6. Shen Duo (China) 1:56.52 Q
7. Michelle Coleman (Sweden) 1:56.54 Q
8. Ai Yanhan (China) 1:56.77 Q
9. Siobhan Haughey (Hong Kong, China) 1:56.91 Q
10. Bronte Barratt (Australia) 1:56.93 Q
11. Veronika Popova (Russia) 1:57.08 Q
12. Missy Franklin (U.S.) 1:57.12 Q
13. Katerine Savard (Canada) 1:57.15 Q
14. Manuella Lyrio (Brazil) 1:57.28 Q
15. Femke Heemskerk (Netherlands) 1:57.68 Q
16. Brittany MacLean (Canada) 1:57.74 Q
17. Chihiro Igarashi (Japan) 1:57.88
18. Arina Openysheva (Russia) 1:58.05
19. Melanie Costa (Spain) 1:58.19
20. Annika Bruhn (Germany) 1:58.48
21. Rikako Ikee (Japan) 1:58.49
22. Nina Rangelova (Bulgaria) 1:58.57
23. Coralie Balmy (France) 1:58.83
24. Alice Mizzau (Italy) 1:59.16
25. Ajna Kesely (Hungary) 1:59.20
26. Robin Neumann (Netherlands) 1:59.23
27. Georgia Coates (Britain) 1:59.33
28. Evelyn Verraszto (Hungary) 1:59.44
29. Camille Cheng (Hong Kong, China) 1:59.71
30. Katarina Simonovic (Serbia) 2:00.06
31. Barbora Seemanova (Czech Republic) 2:00.26
32. Eleanor Faulkner (Britain) 2:00.51
33. Anastasia Bogdanovski (FYR Macedonia) 2:00.52
34. Patricia Castro (Spain) 2:00.71
35. Larissa Oliveira (Brazil) 2:00.76
36. Elisbet Gamez (Cuba) 2:01.08
37. Joanna Evans (Bahamas) 2:01.27
38. Sara Pastrana (Honduras) 2:03.19
39. Andrea Cedron (Peru) 2:05.33
40. Matelita Buadromo (Fiji) 2:05.49
41. Shivani Shivani (India) 2:09.30
42. Kaya Adwoa Forson (Ghana) 2:16.02
. Andrea Murez (Israel) DNS