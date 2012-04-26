BRIEF-FORTRESS PAPER ANNOUNCES EARLY REPAYMENT OF $25 MLN DEBENTURE
* FORTRESS PAPER ANNOUNCES EARLY REPAYMENT OF $25,000,000 DEBENTURE
April 26 PT Pertamina (Persero) on Thursday sold $2.5 billion of senior unsecured notes in two parts in the 144a private placement market, said IFR, a Thomson Reuters service.
Barclays Captial, Citigroup, and HSBC were the joint bookrunning managers for the sale. BORROWER: PT PERTAMINA TRANCHE 1 AMT $1.25 BLN COUPON 4.875 PCT MATURITY 05/03/2022 TYPE SR NTS ISS PRICE 99.414 FIRST PAY 11/03/2012 MOODY'S Baa3 YIELD 4.95 PCT SETTLEMENT 05/03/2012 S&P BB-PLUS SPREAD 299.1 BPS PAY FREQ SEMI-ANNUAL FITCH BBB-MINUS MORE THAN TREAS NON-CALLABLE N/A
TRANCHE 2 AMT $1.25 BLN COUPON 6 PCT MATURITY 05/03/2042 TYPE SR NTS ISS PRICE 98.631 FIRST PAY 11/03/2012 MOODY'S Baa3 YIELD 6.1 PCT SETTLEMENT 05/03/2012 S&P BB-PLUS SPREAD 296.6 BPS PAY FREQ SEMI-ANNUAL FITCH BBB-MINUS MORE THAN TREAS NON-CALLABLE N/A (Editing by M.D. Golan)
* FORTRESS PAPER ANNOUNCES EARLY REPAYMENT OF $25,000,000 DEBENTURE
* THE BANK OF NEW YORK MELLON CORP REPORTS 5.69 PERCENT PASSIVE STAKE IN CA INC, AS OF DECEMBER 31, 2016 - SEC FILING Source text - http://bit.ly/2k4FOMr Further company coverage:
* BANK OF NEW YORK MELLON CORP REPORTS 5.54 PERCENT PASSIVE STAKE IN ANADARKO PETROLEUM CORP AS OF DEC 31, 2016 - SEC FILING Source text - http://bit.ly/2kxDiSj Further company coverage: