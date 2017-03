April 26 (Infostrada Sports) - Result from the Rally of Argentina on Sunday 1. Kris Meeke (Britain) Citroen 3:41:44.900 2. Mads Ostberg (Norway) Citroen +00:18.100 3. Elfyn Evans (Britain) Ford 03:27.400 4. Martin Prokop (Czech Republic) Ford 06:26.100 5. Daniel Sordo (Spain) Hyundai 10:46.700 6. Khalid Al Qassimi (United Arab Emirates) Citroen 11:19.900 7. Abdulaziz Al-Kuwari (Qatar) Ford 16:02.600 8. Diego Dominguez (Paraguay) Ford 18:48.200 9. Gustavo Saba (Paraguay) Skoda 21:20.600 10. Federico Villagra (Argentina) Ford 25:19.600 (rank: r = retired, nc = not classified)