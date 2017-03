UPDATE 1-Motor racing-Formula One Australian Grand Prix result

March 26 (Gracenote) - Result from the Formula One Australian Grand Prix at Albert Park on Sunday 1. Sebastian Vettel (Germany) Ferrari 1:24:11.672 2. Lewis Hamilton (Britain) Mercedes +00:09.975 3. Valtteri Bottas (Finland) Mercedes 00:11.250 4. Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari 00:22.393 5. Max Verstappen (Netherlands) Red Bull - TAG Heuer 00:28.827 6. Felipe Massa (Brazil) Williams-Merce