Nov 15 (Infostrada Sports) - Driver Standings after the Rally of Great Britain on Sunday Drivers Points 1. Sebastien Ogier (France) Volkswagen Motorsport 263 2. Jari-Matti Latvala (Finland) Volkswagen Motorsport 183 3. Andreas Mikkelsen (Norway) Volkswagen Motorsport II 171 4. Mads Ostberg (Norway) Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team 116 5. Kris Meeke (Britain) Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team 112 6. Thierry Neuville (Belgium) Hyundai Shell World Rally Team 90 7. Elfyn Evans (Britain) M-Sport World Rally Team 89 8. Daniel Sordo (Spain) Hyundai Shell World Rally Team 89 9. Hayden Paddon (New Zealand) Hyundai Motorsport N 84 10. Ott Taenak (Estonia) M-Sport World Rally Team 63